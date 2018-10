Al-Wazir fremdelt mit Sozialdemokraten

Berlin.Die Landtagswahl in Hessen ist erst am kommenden Sonntag. Aber der Spitzenkandidat der Grünen, Tarek Al-Wazir, lief gestern schon mal in der Berliner Parteizentrale auf, um sich den Fragen von Journalisten zu stellen. Ist das pure Siegesgewissheit? Immerhin wird der 47-jährige Hoffnungsträger mit deutsch-jemenitischen Wurzeln bereits als kommender hessischer Regierungschef gehandelt. Es wäre der zweite mit grünem Parteibuch, nachdem Winfried Kretschmann dieser Coup erstmals 2011 in Baden-Württemberg gelang.

Al-Wazir indes dämpfte einmal mehr die Erwartungen. Nur nicht abheben. Auf diese Haltung legt der amtierende Landeswirtschaftsminister vor dem Hintergrund der grünen Höhenflüge in den Umfragen schon länger Wert. „Stimmungen sind noch keine Stimmen“, wiederholte er sich gestern. Am Ende müsse man sehen, „was in der Sache geht“. Allerdings wollten die Grünen „so stark werden, dass keiner an uns vorbei kommt“, so Al-Wazir. Ob er denn schon Lust auf den Posten als Regierungschef verspüre? „Netter Versuch“, wehrte er die Frage ab.

„Jeder kämpft für sich“

Dabei scheint den Grünen in diesen Tagen alles zu gelingen, egal, was sie ins Auge fassen. Schon die 17,5 Prozent bei der Bayernwahl waren eine mittlere Sensation. In Hessen dürfte dieses Ergebnis noch getoppt werden. Aktuellen Umfragen zufolge sind für die Grünen bis zu 22 Prozent drin. Manche Demoskopen sehen die Partei erneut vor der SPD.

Das eröffnet viele Farbenspiele. Zwar würde der amtierende Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gern mit den Grünen weiter regieren, und Al-Wazir hätte angesichts der überraschend gedeihlichen Kooperation mit der Union in den vergangenen fünf Jahren wohl auch nichts dagegen. Hessen sei „grüner und gerechter“ geworden, meinte der Spitzenkandidat. Eine Festlegung ist das aber noch lange nicht. „Jeder kämpft für sich. Es gibt keinen Koalitionswahlkampf“, stellte Al-Wazir klar.

Ob es rechnerisch erneut für Schwarz-Grün reicht, ist angesichts der deutlichen Sympathieverluste für Bouffiers CDU fraglich. Im Bereich des Möglichen liegen aktuell auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP, eine Ampel- Regierung oder Rot-Grün-Rot beziehungsweise Grün-Rot-Rot. Über seine spezielle Vorliebe hielt sich Al-Wazir aber bedeckt. Im besten Fall kann man es sich aussuchen. Jenseits von Hessen ist das grüne Regierungsleben schon jetzt ziemlich bunt: in Baden-Württemberg Grün-Schwarz, in Rheinland-Pfalz eine Ampel und in Sachsen-Anhalt eine Kenia-Koalition mit CDU und SPD. Genauso wie bereits in Bayern hat der grüne Vormarsch in Hessen viel mit dem miserablen Zustand der großen Koalition zu tun.

Auch im Bund wird die Partei auf bis zu 21 Prozent taxiert. Gegen den Polit-Krawall an der Spree wirkt die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen wie ein Hort der Stabilität. Und ein Bündnis aus Union und SPD wäre nach den Worten Al-Wazirs auch in seinem Bundesland das Letzte, was man brauchen könnte. Selbstbeschäftigung und Personalspekulationen hätten die Menschen schlicht satt, meinte Al-Wazir mit Blick auf die politischen Turbulenzen in der Hauptstadt.

