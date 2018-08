Albert Weiler in Baku unerwünscht

Kaukasus-Experte: CDU-Abgeordneter Albert Weiler. © dpa

Berlin.Albert Weiler ist sich keiner Schuld bewusst. Der 52-Jährige ist Katholik, CDU-Bundestagsabgeordneter und Präsident des deutsch-armenischen Forums. „Weil dort die ersten Christen waren“, begründet er sein Engagement. Jetzt steht Weiler im Zentrum eines Konfliktes mit der an Armenien grenzenden islamisch geprägten Republik Aserbaidschan, die fast zur Absage einer Reise der Bundeskanzlerin geführt hätte.

Angela Merkel (CDU) bricht morgen zu einer dreitägigen Kaukasus-Visite auf, die sie nach Georgien, Armenien und zuletzt in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku führt. Weiler war wegen seiner Kenntnis der Region als Begleiter gesetzt. Auch aus den anderen Fraktionen ist je ein Abgeordneter dabei.

Wirbel um Berg-Karabach-Besuch

Doch zur letzten Station darf der Thüringer nicht mit. Im armenischen Eriwan wird er am Freitag einen Linienflug zurück nach Deutschland nehmen. Denn Weiler ist für die Regierung in Baku eine unerwünschte Person. Grund: Er hatte 2014 und 2016 jeweils kurz die umstrittene Region Berg-Karabach besucht. Um den christlichen Landstrich zwischen beiden Staaten schwelt ein Territorialkonflikt. Derzeit hat Armenien militärisch die Kontrolle, es kommt aber immer wieder zu Scharmützeln mit Aserbaidschan, das das Gebiet völkerrechtlich beansprucht. Schon nach Weilers erstem Besuch in dem Gebiet meldete sich die aserbaidschanische Botschaft mit Protest beim Bundestagspräsidenten.

Die Regierung des aserbeidschanischen Autokraten Ilcham Alijew hat das offenbar nicht vergessen. Als das Kanzleramt jetzt die Merkel-Reise vorbereitete, erklärte die Botschaft, sie werde Weiler kein Visum erteilen und drohte sogar, man werde diesen auf dem Flughafen in Baku verhaften, sollte er einreisen. Ein beispielloser Affront. Merkel fliegt nach Absprache mit Weiler dennoch, will aber bei Alijew den Vorgang ansprechen und protestieren.

