Albtraum für Brüssel

In der Flüchtlingsfrage allein

Wirklich gravierend zeigte sich die Ignoranz der europäischen Familie aber in der Flüchtlingsfrage. Die italienischen Aufnahme-Lager quellen über. Die 2015 vereinbarte Entlastung, die eine Umsiedlung der Migranten in andere Mitgliedstaaten vorsah, scheiterte bisher kläglich. So blieb Rom ein Opfer der geltenden Dublin-Regeln, die die EU-Kommission sogar noch als Übergang fortschreiben will, weil sich östliche Staaten gegen eine Quote wehrten. Nicht nur Deutschland fühlt sich vom Egoismus innerhalb der EU betroffen und als Opfer fehlender Solidarität.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.03.2018