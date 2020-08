„Alle drei Aspiranten der Union sind schlagbar“

Geboren am 23. Februar 1978 in Soltau und aufgewachsen in Munster, beides in Niedersachsen.

Studium in Hannover und mehrere Auslandsaufenthalte in den USA.

2005 bis 2009 Büroleiter des späteren nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministers Garrelt Duin.

Seit der Bundestagswahl 2009 Abgeordneter im Deutschen Bundestag.

Seit Dezember 2017 Generalsekretär der SPD. red