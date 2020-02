Diesmal hieß es bei der Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber vor den wichtigen Vorwahlen in South Carolina und am Super-Dienstag alle gegen Zwei. Womit die übrigen Kandidaten den Eindruck erweckten, das Rennen um die Nominierung habe sich auf Bernie Sanders und Michael Bloomberg zugespitzt.

Dabei ist Joe Biden derjenige, für den es bei den ersten Vorwahlen im Süden um alles geht. Seine „Brandschutzmauer“ darf hier nicht fallen, sonst ist er nach seinen blamablen Ergebnissen von Iowa und New Hampshire sowie dem schwachen zweiten Platz von Nevada endgültig erledigt. Dass Bloomberg die Rolle des Herausforderers Sanders zufällt, ist durch nichts anderes zu erklären als mit seinem unendlichen Reichtum, mit dem er versucht, sich die Nominierung bei den Demokraten zu erkaufen. In South Carolina tritt er nicht einmal an.

Ob er am Super-Dienstag die moderaten Stimmen hinter sich versammeln kann, steht in den Sternen. Tatsächlich vergrößerte ein Sieg Bidens in South Carolina die Spaltung bei den Moderaten. Sanders könnte so gesehen kaum etwas Besseres passieren, als ein guter zweiter Platz in dem eher konservativen Südstaat. Die Debatte hat an dieser Dynamik wenig verändert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020