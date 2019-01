Nairobi.Die Angreifer zündeten Bomben vor einem Luxushotel, stürmten die Anlage und lieferten sich dann bis zum Morgen Schusswechsel mit der Polizei: Bei einer Attacke islamistischer Terroristen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind nach offiziellen Angaben mindestens 21 Menschen getötet worden – 16 Kenianer, ein US-Amerikaner, ein Brite und drei Menschen afrikanischer Herkunft, deren Nationalitäten noch geklärt werden müssten. Zudem wurden mindestens 30 Menschen verletzt, wie das Rote Kreuz mitteilte.

In dem Hotelkomplex hat unter anderem der deutsche Softwarehersteller SAP aus Walldorf ein Büro. Alle SAP-Mitarbeiter hätten das Gebäude verlassen können und seien in Sicherheit, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Der Einsatz rund um das Hotel DusitD2 begann am Dienstagnachmittag und endete erst gestern Morgen. Präsident Uhuru Kenyatta sagte: „Alle Terroristen sind eliminiert.“ Mehr als 700 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

Die mit Al-Kaida verbundene somalische Terrorgruppe Al-Shabaab beanspruchte den Anschlag für sich. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zur Identität oder zur Zahl der Attentäter. Die Attacke begann mit einer Explosion vor dem Hotel, dann sprengte sich ein Selbstmordattentäter im Foyer in die Luft, wie die Polizei erklärte. Einige schwer bewaffnete Angreifer verschanzten sich danach über Stunden in dem Komplex. Augenzeuge Joseph Katana berichtete, die Angreifer hätten wahllos um sich geschossen. „Aber ich hatte Glück, konnte wegrennen und mich verstecken.“ Noch am frühen Mittwochmorgen waren Schüsse zu hören.

Die somalische Extremistengruppe Al-Shabaab verübt immer wieder Anschläge im Nachbarland Kenia. Die sunnitischen Fundamentalisten wollen in Somalia einen Gottesstaat schaffen und haben schon Tausende Menschen getötet. Kenias Streitkräfte unterstützen die somalische Regierung gegen die Terrormiliz.

Das bei Ausländern beliebte Luxushotel liegt in einer relativ zentralen und wohlhabenden Gegend. Wie die meisten Hotels und Einkaufszentren führt es bei ankommenden Autos einen Sicherheitscheck vor dem Eingang durch. In dem Gebäudekomplex befinden sich auch Büros, Läden und Restaurants.

