Allein unter Frauen

Rhein-Neckar.Die Szene ist schon ein paar Monate her, aber die junge Mutter aus Mannheim kann sie schildern, als wäre es gestern gewesen: Abholzeit in der Kita, Luisa will aber nicht nach Hause. Die Mama redete mit Engelszungen auf sie ein, doch die Kleine hüpft einfach weiter auf dem Matratzenberg hin und her. Bis ein männlicher Erzieher sehr ruhig, sehr souverän, aber auch sehr unmissverständlich sagt: „Luisa, deine Mama ist da. Geh’ jetzt bitte heim.“ „Okay“, sagt die Vierjährige, verabschiedet sich – und geht.

Es mag Zufall gewesen sein oder Einbildung: „Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass es daran liegt, dass ein Mann das gesagt hat“, erinnert sich die Mutter. Wegen Szenen wie dieser ist sie froh, dass in ihrer Kita auch Männer beschäftigt sind. Und das geschieht immer häufiger: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der männlichen Betreuungspersonen in den Kindertageseinrichtungen nahezu verdoppelt. Trotzdem ist er noch immer verschwindend gering.

„Bezahlung wesentlicher Punkt“

Deutschlandweit kommt rein statistisch gesehen auf 19 Frauen ein Mann. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die prozentualen Werte minimal geringer (s. Grafik), in Hessen sind sie etwas höher. In den großen Städten ist das Bild ähnlich: In den kommunalen Einrichtungen in Mannheim sind von 925 pädagogischen Fachkräften 73 Männer. Das entspricht einem Anteil von 7,9 Prozent. In Ludwigshafen sind es 3,7 Prozent, in Heidelberg immerhin zehn Prozent.