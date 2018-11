Alles läuft auf Söder hinaus

München.CSU-Chef Horst Seehofer gibt sein Amt Mitte Januar auf. In einer gestern Vormittag von der Parteizentrale verbreiteten schriftlichen Erklärung kündigte Seehofer die Einberufung eines Sonderparteitags zum 19. Januar an, auf dem ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden soll. „Auf dem Sonderparteitag wird die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten, darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann“, fügte Seehofer hinzu. Das Jahr 2019 solle das Jahr der Erneuerung für die CSU werden. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister sagte Seehofer nichts.

Dobrindt winkt ab

Schon wenige Minuten nach der Verbreitung von Seehofers kurzer Erklärung zollte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinem Amtsvorgänger über Twitter „Respekt“. Er habe die Partei „in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie über zehn Jahre mit großem Einsatz geführt. Danke für diese Leistung für unsere CSU und für Bayern“, so Söder. Ob er auf dem Sonderparteitag wie allgemein erwartet für den CSU-Vorsitz kandidiert, sagte Söder bisher nicht.

Dazu wurde Söder von Unterstützern umgehend gedrängt. Der Oberpfälzer CSU-Vorsitzende und Landesfinanzminister Albert Füracker sowie der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber machten sich für Söder als neuen Parteichef stark. Er würde es begrüßen, wenn der Ministerpräsident baldmöglichst seine Kandidatur erkläre, sagte Füracker, der wegen seines Einsatzes im vergangenen Machtkampf um das Amt des Ministerpräsidenten den Spitznamen „Fürsöderacker“ verliehen bekommen hatte. Stoiber hatte wiederholt betont, dass die Zusammenführung beider Spitzenämter in einer Person die CSU stärker mache als eine Doppelspitze.

Auch CSU-Parteivize Manfred Weber, der kürzlich zum Spitzenkandidaten der europäischen konservativen Parteien für die Europawahl 2019 bestimmt wurde, gilt als möglicher Nachfolger Seehofers als Parteivorsitzender. Er hielt sich bislang ebenfalls bedeckt bezüglich seiner Ambitionen. Für den Fall, dass die konservativen Parteien als stärkste Kraft aus der Europawahl hervorgehen, hätte Weber die Möglichkeit, Präsident der EU-Kommission zu werden. Ob beide Ämter miteinander vereinbar wären, ist umstritten. Stoiber riet Weber indirekt zum Verzicht auf eine Kandidatur: Weber werde auch ohne Parteivorsitz die Zukunft der CSU entscheidend mitprägen, sagte der Ehrenvorsitzende.

Keine Lust auf die Übernahme des Parteivorsitzes hat nach eigenen Worten der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt. „Ich hatte gestern nicht vor, mich am Wettbewerb um die Nachfolge von Horst Seehofer als Parteivorsitzender zu beteiligen. Daran hat sich heute nichts geändert“, sagte er am Donnerstag. Seehofer hatte Berichte, wonach er Dobrindt zu einer Kandidatur gedrängt habe, um Söder als seinen Nachfolger an der Parteispitze zu verhindern, als „Schmarrn“ bezeichnet. Die erwartete Erklärung Seehofers nahmen viele CSU-Politiker mit „Respekt“ auf. Ausdrückliches Bedauern über den Rückzug Seehofers war hingegen nicht zu vernehmen.

Seehofers Vorgänger im Amt des Parteivorsitzenden, Erwin Huber, kritisierte dessen Zögerlichkeit. Er habe 2008 bei 43,4 Prozent für die CSU innerhalb von zwei Tagen seinen Rücktritt erklärt. Seehofer gebe der Partei drei Monate nach der Landtagswahl, bei der die CSU mit 37,2 Prozent abgeschnitten hatte, „endlich die Chance eines Neustarts“, so Huber. Dieser Neustart müsse „mit einer Neujustierung von Inhalten und Stil der Politik, mit einer Zukunftsstrategie und der Neuausrichtung auf die kommenden Wahlen verbunden sein“.

Dass Seehofers Abgang nicht optimal gelaufen sei, räumte auch Stoiber ein. „Der Abgang aus der Politik ist nie einfach, aber letztlich war der Wunsch nach einem Generationswechsel in der Partei zu groß“, sagte Stoiber der „Rheinischen Post“.

