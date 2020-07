Berlin.In den Parteizentralen geht die Angst um: Wer wird womit das Sommertheater bestreiten, mit dem man eigentlich nur verlieren kann? Möglichst die anderen, lautet die Hoffnung. So auch bei der CDU. Doch in Wahrheit ist die Union erster Anwärter. Ihre Aufführung kreist bereits um die offene K-Frage. Die Liebesgrüße aus München klangen zu schön, um wahr zu sein: „Alles Top-Kandidaten bei der CDU“, grinste der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Montagmorgen.

Söder selbst hatte die Debatte um die Kanzlerkandidatur neu befeuert mit seinem Hinweis, wer für die Union ins Rennen gehen wolle, müsse sich in der Corona-Krise bewähren. Manch einer bei den Christdemokraten ist längst schon genervt davon, wie Söder als Chef der kleinen CSU die Personaldebatte in der großen Schwesterpartei immer wieder geschickt anheizt. Aber so ist der Bayer nun mal.

Für den CDU-Vorsitz gibt es drei ernstzunehmende Aspiranten: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen. Wer im Dezember auf dem Parteitag zu Annegret Kramp-Karrenbauers Nachfolger gewählt werden wird, kann Anspruch auf die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2021 erheben.

Laschet höchst umstritten

Doch nun ist Söders Vorbehalt in der Welt, und der CSU-Chef hat bei der Entscheidung ein wichtiges Wort mitzureden. Schließlich geht es um einen gemeinsamen Kandidaten der Unionsparteien, der Nachfolger von Regierungschefin Angela Merkel werden soll. Merz und Röttgen hatten keine Gelegenheit, ihre Talente als Krisenmanager unter Beweis zu stellen. Mangels Amt. Laschet schon, er musste die Corona-Pandemie in NRW bekämpfen. Sein Weg mit frühzeitigen Lockerungen ist aber umstritten, erst recht nach dem Ausbruch des Virus im Fleischkonzern Tönnies. Bei Umfragen zur Kanzlerkandidatur liegt er auch deutlich hinter Söder. Beide liefern sich schon länger einen Wettbewerb ums beste Krisenmanagement – Sticheleien inklusive. War der Hinweis des Bayern also ein Giftpfeil gegen Laschet und ein Plädoyer in eigener Sache? „Mein Platz ist jetzt hier, mein Platz ist natürlich in Bayern“, so Söder am Montag mal wieder. Wirklich glauben will ihm das nicht jeder. Er finde auch, Laschet habe „das jetzt in NRW – von außen betrachtet – sehr stabil und sehr stringent gemacht“. Zugleich sei er aber „kein persönlicher Karriereberater“, betonte Söder.

Nach wie vor hält sich das Gerücht eines Rollentausches. So könnte Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich in der Krise stark profiliert hat, aber nur Stellvertreter Laschets im CDU-Vorsitz werden soll, doch noch Parteichef werden. Und dann vielleicht Kanzlerkandidat. „Er gehört sicher zu den großen Hoffnungsträgern, die die CDU hat“, lobte Söder vielsagend. Dem Vernehmen nach mahnte Kramp-Karrenbauer während der letzten Videoschalte der engsten CDU-Spitze vor der Sommerpause, jetzt nicht die Debatte über die K-Frage „den ganzen Sommer voranzutreiben“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020