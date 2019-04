Alte Bonn-Hudelei

Die nordrhein-westfälische Landesregierung und die Stadt Bonn drängen darauf, den von der Koalition versprochenen „Bonn-Vertrag“ zu verhandeln, mit dem sich die Region langfristig Strukturvorteile sichern will. Unter anderem dauerhaft als zweiter Regierungssitz und als UN-Standort. Innenminister Horst Seehofer meinte dazu Ende Januar lapidar, man müsse „Strukturpolitik aus Gesamtsicht“ machen. Ein Satz wie eine Provokation.

Denn „Gesamtsicht“ heißt so viel wie Solidarität. „Gesamtsicht“ würde bedeuten – Seehofer wies darauf hin –, dass man vielleicht Behörden aus Bonn in die rheinischen Kohlereviere umsiedeln müsste, wo bald viele Jobs verloren gehen. In Brandenburg hat die Landesregierung gerade angekündigt, das Bildungsministerium in die ähnlich betroffene Lausitz zu verlegen. „Gesamtsicht“ könnte auch heißen, das Ruhrgebiet stärker zu fördern.

„Gesamtsicht“ hieße im Jahre 30 nach dem Mauerfall ganz sicher auch, den Krampf eines zweiten Regierungssitzes aufzugeben, zumal kaum ein Bundesbeamter mit Karrierewillen noch in Bonn arbeiten will. Oder die Flugbereitschaft an ihren Einsatzort Berlin zu verlegen, statt die Maschinen leer hin und her fliegen zu lassen. So sie denn überhaupt fliegen.

Wohlgemerkt, Berlin braucht die Arbeitsplätze heute nicht; das ist anders als in den 1990er Jahren beim Hauptstadtbeschluss. Es geht nur um die Frage, ob man solche Strukturentscheidungen endlich mal mit Vernunft trifft, statt im Geist der alten Bonn-Hudelei. Norbert Blüm sagte einst: „In Bonn gehen die Lichter aus“, was eine Lüge war. Es wäre an der Zeit, dass manchem dort auch mal ein paar Lichter wieder aufgehen.

