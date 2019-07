Alternative fehlt

Wie war das noch einmal mit dem Satz des Pythagoras? – Wenn Schüler beim Lernen für eine Mathe-Arbeit an dieser oder einer anderen Frage hängen bleiben, ist die Antwort heutzutage nur ein paar Klicks entfernt. Und diese Möglichkeit wird von Millionen Schülern rege genutzt.

Das ist zunächst einmal zu begrüßen. Denn während die Politik noch über die Ausgestaltung des Digitalpakts diskutierte, haben Kinder und Jugendliche längst die Initiative ergriffen. Wissenstransfer erfolgt heute nicht mehr ausschließlich analog, und entsprechend sind Lernvideos fester Bestandteil des Schüleralltags geworden. Dabei funktionieren die Lernfilme keineswegs als digitaler Frontalunterricht auf dem Bildschirm. Die Abonnenten kommunizieren mit ihren Youtubern, teilen Videos, kommentieren sie und regen zu neuen Lernvideos zu aktuellem Schulstoff an.

Wenn Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Lehrern, Eltern und Schülern nun zu einer gesunden Skepsis bei der Nutzung der Youtube-Videos rät, hat sie damit Recht. Auf der Plattform tummeln sich auch zahlreiche Youtuber, die schlichtweg Blödsinn weitergeben. Wer den in einer Klassenarbeit anwendet, riskiert eine schlechte Note. Und dennoch: Der Ratschlag der Ministerin mutet befremdlich an. Denn die Alternative der Politik sieht erbärmlich aus: Es gibt nämlich keine. Würden Kinder und Jugendliche tatsächlich warten, bis die Politik liefert, wären sie zum einen gar nicht mehr in der Schule und zum anderen digital längst abgehängt.

Im Moment scheint Youtube die einzige Plattform zu sein, mit der die digitalen Inhalte sinnvoll im großen Stil transportiert werden. Das aber ist – zumindest auf Dauer – keinesfalls zu begrüßen. Denn damit liegt die Vermittlung von Schulbildung in den Händen eines gewinnorientierten US-Megakonzerns. Was es braucht, ist daher ein bundesweites Bildungsportal, auf dem Schüler qualitativ hochwertige Videos finden. Ohne dass ihre Daten abgegriffen werden. Ohne dass sie mit Werbung zugeschüttet werden. Und ohne dass sie Angst haben müssen, das vermittelte Wissen könnte Fehler enthalten.

Hier ist das Bildungsland Deutschland gefragt. Mit dem Digitalpakt, mag er auch fünf Milliarden Euro schwer sein, ist es nicht getan. Schnelles Internet und digitale Tafeln (Whiteboards) können nur der Anfang sein, noch wichtiger sind Inhalte, kompetente Lehrer und ein geschützter digitaler Raum.

