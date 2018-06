Altersfeststellung soll zentral in Heidelberg stattfinden

Anzeige

Stuttgart.Die Altersfeststellung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in Baden-Württemberg soll neu geregelt werden. Die dafür vorgesehene qualifizierte Inaugenscheinnahme durch Sozialarbeiter soll künftig nicht mehr in den 46 Jugendämtern, sondern zentral im Ankunftszentrum in Heidelberg stattfinden, wie die "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch) berichten.

"Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland eingereist sind, werden durch das örtlich zuständige Jugendamt vorläufig in Obhut genommen und unverzüglich dem Ankunftszentrum in Heidelberg zugeführt", zitiert auch die "Badische Zeitung" aus einem Papier aus den Ressorts von Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).

"Dort erfolgt die Registrierung und erkennungsdienstliche Behandlung, und es wird in einem zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde abgestimmten Vorgehen die Altersfeststellung durchgeführt." Das Sozialministerium bestätigte die Informationen auch der dpa.