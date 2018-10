Alterspräsident aus Bensheim

Wiesbaden/Bensheim.Wenn der neue hessische Landtag am 18. Januar 2019 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, wird diese aller Voraussicht nach von einem AfD-Politiker eröffnet. Nach der Liste der neuen Abgeordneten ist der 73-Jährige Rolf Kahnt aus Bensheim der älteste der Gewählten. Ihm fällt dann die Rolle des Alterspräsidenten zu, der traditionell die erste Landtagssitzung mit einer Rede eröffnet und sie bis zur Wahl des neuen Parlamentspräsidenten auch leitet.

Ursprünglich hatten viele Landespolitiker gehofft, diese Rolle werde dem 70-jährigen Grünen-Abgeordneten und Haushaltspolitiker Frank Kaufmann zukommen. Mit Geburtsjahr 1948 ist er aber drei Jahre jünger als der 1945 geborene, pensionierte Studienrat Kahnt, der wegen der Ausgleichsmandate nun selbst auf Listenplatz 15 der AfD noch in den Landtag kam. Er war von 2015 bis 2017 AfD-Landesvorsitzender in Hessen und führt auch die Kreistagsfraktion der Partei an der Bergstraße. kn (BILD: nix)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018