Altmaier will Einigung mit US-Handelsminister bis Freitag

Brüssel (dpa) - Im Zollstreit mit den USA setzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf eine Einigung noch vor Auslaufen der amerikanischen Frist an diesem Freitag.

Der CDU-Politiker kündigte an, am Rande einer OECD-Konferenz am Mittwoch und Donnerstag in Paris noch einmal «intensive Gespräche» mit US-Handelsminister Wilbur Ross führen zu wollen. Ziel solle ein «Deal» im Interesse beider Seiten sein.

«Das bedeutet für mich, dass wir versuchen, höhere Zölle - wenn es irgend geht - zu vermeiden», erklärte Altmaier am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Zugleich könne man sich mit den Amerikanern auf Punkte verständigen, die auch für sie von Interesse seien. «Das bezieht sich auf Handel mit Industriegütern, das bezieht sich auf die Anerkennung von Standards», sagte er.