Altmaier will Reformen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht „dringenden Handlungsbedarf" für eine umfassende Politik- und Staatsreform in Deutschland. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, die Erosion des traditionellen politischen Spektrums sei weit fortgeschritten, wie die Landtagswahl in Thüringen gezeigt habe. CDU, SPD, FDP und Grüne zusammen könnten dort keine Regierung mehr bilden. Dies sei eine „Zäsur". Die „Abkehr" der Bürger müsse ernst genommen werden. „Wir müssen zeigen, dass unser politisches System, unsere parlamentarische Demokratie imstande ist, sich zu erneuern", mahnte der Minister.

Altmaier bekräftigte Vorschläge, die er in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ gemacht hatte. Die Politik müsse imstande sein, „unser politisches System auch dort zu reformieren, wo es uns vielleicht weh tut, weil eigene Besitzstände betroffen sind“. Altmaier will eine Verkleinerung des Bundestags, der zu groß sei. „Es hemmt und es schadet der Arbeitsfähigkeit des Parlaments, und es trägt dazu bei, dass Verfahren länger und komplizierter werden.“

Mehr Bürgerbeteiligung

Die Bürger sollten mehr beteiligt werden an politischen Prozessen. Parlamentarische Verfahren sollten beschleunigt werden, um schneller zu Ergebnissen zu kommen. „Viele Bürgerinnen und Bürger verstehen nicht, dass es 30 Jahre dauert, eine neue Bundesstraße zu bauen, und dass es manchmal fünf oder sechs Jahre dauert, ein als notwendig erkanntes politisches Problem zu lösen“, so Altmaier. dpa

