Altmaier will vorbeugen

Berlin.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will in Zukunft Schwierigkeiten bei der Auslieferung von Impfstoffen besser vorbeugen. Das geht aus einem Schreiben des Ministers an neun Impfstoffhersteller hervor, welches dieser Redaktion vorliegt. Es gelte jetzt, „etwaige Schwachstellen und Engpässe bei den Lieferketten zur Impfstoffherstellung und Impfstoffproduktion frühzeitig zu erkennen, um Problemen vorzubeugen und gemeinsam an Lösungsoptionen zu arbeiten“, schreibt Altmaier: „Ich möchte Ihnen dafür Unterstützung anbieten.“

Der Wirtschaftsminister bittet in dem Schreiben die Hersteller, „den Status der Versorgung“ mit dem Impfstoff zu beschreiben und außerdem auch auf sich abzeichnende Engpässe hinzuweisen.

Gemeinsame Plattform

Spritzen und eine Packung mit dem Impfstoff von Astrazeneca. © dpa

Einrichten will das Bundeswirtschaftsministerium zudem eine Plattform für Impfnebenprodukte wie Spritzen, Kanülen und Kochsalzlösung, die zum Beispiel für die Verdünnung des Biontech-Impfstoffs notwendig sind. Damit soll mehr Transparenz über Nachfrage und Angebot geschaffen werden.

Das kündigten der Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums, Andreas Feicht, und sein Amtskollege aus dem Gesundheitsministerium, Thomas Steffen, in einem gemeinsamen Brief an die Gesundheitsministerien der Länder an.

Einerseits sollen Unternehmen auf der Plattform ihr Angebot eintragen, andererseits die Institutionen und die Organisationen ihren Bedarf. Die Bundesländer werden aufgefordert, für den Organisator der Plattform, den Verband der Chemischen Industrie, einen Kontakt zu benennen. Eine ähnliche Plattform war schon im vergangenen Frühjahr für die Desinfektionsmittel eingerichtet worden. gau/mir

