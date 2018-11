Bogotá.Der 66-jährige Alvaro Uribe ist der wohl gleichermaßen am meisten verhasste und verehrte Politiker Lateinamerikas. Als Präsident regierte er Kolumbien von 2002 bis 2010 mit eisenharter Hand, weitere Amtszeiten verbietet die Verfassung. Kein anderer Politiker erhielt bei der Parlamentswahl am 8. März so viele Stimmen wie der ultrarechte Hardliner. „Der Oberste Gerichtshof hat Ermittlungen gegen

...