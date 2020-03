„Amerika bald offen“

Washington.US-Präsident Donald Trump hat der amerikanischen Bevölkerung eine baldige Erholung von der Coronavirus-Krise in Aussicht gestellt. „Die Beschwernisse werden enden, sie werden bald enden“, sagte Trump am Montagabend im Weißen Haus in Washington. „Amerika wird bald wieder offen sein für Geschäfte.“ Und dies werde früher sein als erst in drei oder vier Monaten. Das normale Leben werde zurückkehren.

Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA ist bis Dienstagmorgen auf fast 600 gestiegen. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen in den USA lag diesen Angaben zufolge bei mehr als 46 400. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020