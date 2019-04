Am 26. Mai wählt Deutschland seine 96 Abgeordneten für das Europäische Parlament. Diese Zeitung stellt bis dahin täglich an dieser Stelle die wichtigsten Fakten rund um die Europäische Union vor. Heute geht es um die Amtssprache:

In den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gibt es 24 Amtssprachen. Deutsch ist nach wie vor die am häufigsten gesprochene Sprache. Im Alltag der Europäischen Union werden in der Regel drei Sprachen benutzt – Französisch, Englisch und Deutsch. Dennoch macht die babylonische Sprachenvielfalt viel Arbeit.

Pro Jahr übersetzen die rund 2500 fest angestellten Übersetzer und Dolmetscher über zwei Millionen Seiten an Dokumenten und Rechtstexten. Nur die amtliche Übersetzung der EU gilt als verbindliche Grundlage für die Mitgliedstaaten. ds

