Amy Coney Barrett zieht ins Oberste Gericht ein

Washington.Eine Woche vor der US-Präsidentenwahl zementiert die Berufung von Amy Coney Barrett die konservative Mehrheit im Obersten Gericht des Landes. Der Supreme Court könnte das letzte Wort in möglichen Gerichtsverfahren um die Auszählung der Stimmen bei der Wahl am 3. November haben. Zugleich stellt das Gericht mit seinen Entscheidungen zu Streitthemen wie dem Recht auf Abtreibung oder gleichgeschlechtliche Ehe immer wieder wichtige Weichen für die US-Gesellschaft.

Barrett wurde am Dienstag, einen halben Tag nach ihrer Bestätigung im US-Senat, vom Vorsitzenden Richter John Roberts vereidigt und trat ihren Posten an. Mit ihr steigt die Mehrheit der Konservativen am Obersten Gericht auf sechs der neun Sitze. Die 48-Jährige ersetzt die im September verstorbene liberale Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg.

Die Richter werden vom Präsidenten vorgeschlagen und vom US-Senat bestätigt. Sie werden auf Lebenszeit ernannt. Die Kandidatin von Präsident Donald Trump passierte den Senat nur mit den Stimmen von 52 republikanischen Mitgliedern, die 47 Demokraten und eine Republikanerin stimmten am Montagabend (Ortszeit) gegen sie. Es ist bereits der dritte Sitz im Supreme Court, den Trump füllt. Die Demokraten um Präsidentschaftskandidat Joe Biden forderten hingegen, dass erst der Wahlsieger die Nachfolge regeln sollte. Dem schloss sich am Ende unter den Republikanern nur Senatorin Susan Collins an.

Gerade einmal eine Stunde nach der Abstimmung im Senat legte Barrett auf der Südwiese des Weißen Hauses den Eid auf die Verfassung ab – das ist der erste Schritt des Vereidigungsverfahrens. Danach ließ sie sich mit Trump auf dem Balkon der Präsidentenresidenz fotografieren. Das sorgte für einige hochgezogene Augenbrauen bei Beobachtern. Denn absehbar ist, dass sie bald auch in Fällen, die Trump direkt betreffen, entscheiden könnte – unter anderem in dem Streit um die Herausgabe von Finanzunterlagen des Präsidenten in Manhattan.

Mit Besetzung auch Wahl im Blick

Trump wollte den freien Sitz im Obersten Gericht unbedingt vor der Präsidentenwahl am 3. November besetzen. Er verwies dabei auch ausdrücklich auf mögliche Gerichtsverfahren rund um die Wahl. In den vergangenen Tagen fällte das Gericht bereits mehrere Entscheidungen zu Streitigkeiten um den Wahlprozess in mehreren Bundesstaaten.

Eine davon kam just, als die Senatoren über Barrett abstimmten. Das Oberste Gericht lehnte eine Verlängerung der Eingangsfrist für per Brief verschickte Stimmzettel in Wisconsin auf bis zu sechs Tage nach dem 3. November ab. Dabei fiel der ebenfalls von Trump berufene Richter Brett Kavanaugh mit dem Argument auf, nach dem Termin eintreffende Stimmzettel könnten das Wahlergebnis drehen. Die liberale Richterin Elena Kagan konterte, ein Ergebnis gebe es erst, wenn alle Stimmen ausgezählt seien.

Die Demokraten warnten, dass mit Barrett die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama fallen könnte und damit Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlören. Die Trump-Regierung unternimmt gerade einen weiteren Versuch, die Reform vor dem Obersten Gericht zu kippen. dpa

