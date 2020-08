„An der Seite der Demonstranten“

Brüssel.Die inständige Bitte wurde den 27 EU-Staats- und Regierungschefs gleich zu Anfang ihres virtuellen Krisengipfels am Mittwoch übermittelt. „Verehrte Anführer Europas, ich rufe Sie dazu auf, das Aufwachen von Belarus zu unterstützen“, appellierte Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja nach Brüssel. Nur wenige Stunden später hatte die 27er-Gemeinschaft die Sätze fertig, auf die die Menschen in Belarus am Mittwoch gehofft hatten: „Wir stehen an der Seite der friedliebenden Demonstranten“, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel und ließ keine Zweifel an der Position der Gemeinschaft aufkommen: „Wir verurteilen die brutale Gewalt gegen Menschen.“ In Brüssel ergänzte EU-Ratspräsident Charles Michel: „Die Wahlen vom 9. August waren weder frei noch fair. Die EU wird das Ergebnis nicht anerkennen.“ Und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ergänzte noch: „Wir sind beeindruckt ob des Mutes der Menschen in Belarus.“

Während in Minsk der umstrittene Präsident Alexander Lukaschenko seine Sicherheitskräfte anwies, erneut gegen Demonstranten mit aller Schärfe vorzugehen, fand die Europäische Union bei ihrem Krisentreffen die Balance zwischen klarer Verurteilung der Gewalt und behutsamem Umgang mit einer Krise, die Michel zuvor als „komplizierte Situation“ beschrieb. Die Menschen hätten das ,,Recht, die Zukunft ihres Landes selbst zu bestimmen“, betonte Michel.

In den vorangegangenen Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin habe man klargemacht, dass „die Zukunft von Belarus in Belarus entschieden werden muss –nicht in Moskau und auch nicht in Brüssel“, sagte von der Leyen.

Die EU-Staats-und Regierungschefs wussten, welchen Tanz auf der Rasierklinge sie ausführen mussten. Auf der einen Seite standen die Erwartungen der belarussischen Bevölkerung nach moralischer Unterstützung, auf der anderen Seite wollten die Europäer nicht den Eindruck erwecken, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Denn das hätte in Moskau jene gestärkt, die für eine militärische Intervention eintreten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) könnte nach den Vorstellungen der EU zwar aktiv werden, solle aber ebenfalls lediglich den nationalen Dialog in Gang bringen.

Dennoch haben die Staats- und Regierungschefs wenigstens eine verhältnismäßig bescheidene Hilfsaktion beschlossen: Mit rund 53 Millionen Euro sollen beispielsweise Kliniken besser ausgestattet werden, um Opfer von Gewalt betreuen zu können. Rund zwei Millionen Euro sind für die Opfer der Polizeiaktionen vorgesehen. Außerdem soll in der kommenden Woche die Liste mit Namen der Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen fertiggestellt werden, die die Außenminister beschlossen hatten.

Lukaschenko reagierte unmittelbar nach dem EU-Gipfeltreffen abweisend. Bitten um ein persönliches Gespräch – beispielsweise mit Kanzlerin Merkel – lehnte der Präsident in Minsk strikt ab. Statt Gesprächsbereitschaft exerzierte der umstrittene Despot weiter seinen harten Kurs. Er wies seine Regierung an, die Grenzen zu stärken. „Es darf keine Unruhe mehr in Minsk geben“, erklärte Lukaschenko laut staatlicher Nachrichtenagentur Belta. „Die Leute sind müde und wollen Frieden und Ruhe“, behauptete der Staatschef. Wenigstens damit hat er wohl Recht, aber anders als von ihm gemeint.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020