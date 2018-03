An die Zukunft denken

Anzeige

Die Gesundheitsausgaben entwickeln sich seit Jahren nur in eine Richtung: nach oben. 2017 wurde erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Gesamtkosten pro Tag überschritten. Doch es gibt auch einen anderen Blick auf die Zahlen: den Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Der ist durch die gute Konjunktur recht stabil und lag zuletzt bei 11,3 Prozent. Dies hat nun auch die mutmaßlich nächste Regierung dazu ermuntert, sich spendabel zu zeigen: Der Koalitionsvertrag ist ein Sammelsurium kleinerer, aber teurer Eingriffe. Den wichtigen Blick in die Zukunft aber lässt das Papier vermissen.

Allein die – dringend notwendigen – Verbesserungen im Pflegebereich werden Milliarden kosten. Geld, das im Moment da ist. Nur: Was geschieht, wenn die Konjunktur einbricht? Und wenn die Babyboomer in ein krankheitsanfälligeres Alter kommen? Dann dürfte die gesetzliche Krankenversicherung schnell an ihre Grenzen geraten.

Die Koalitionäre in spe jedenfalls geben keine Antwort auf die Frage, wie sie die Ausgabensteigerung dauerhaft finanzieren wollen. Dabei gibt es angesichts sprudelnder Einnahmen jetzt die einmalige Chance, für die Zukunft vorzusorgen. Nicht, indem nur gespart wird. Sondern indem die neue Regierung die Weichen für eine prosperierende Zukunft stellt. Dazu gehören nachhaltige Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung und, ganz wichtig: in die Bildung. Denn durch den demografischen Wandel werden in 15 Jahren rund sechs Millionen Beitragszahler fehlen. Wenn die medizinische Versorgung in Deutschland spitze bleiben soll, müssen die verbleibenden Beschäftigten deren Anteil erwirtschaften. Aufgabe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und zwar so bald wie möglich.