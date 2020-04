Anführer der sozialistischen Weltrevolution

Moskau.In seinem feinen Anzug macht der Jubilar Lenin auch an seinem 150. Geburtstag noch Eindruck. Zwar ist das Mausoleum mit dem einbalsamierten Leichnam am Roten Platz in Moskau wegen der Corona-Pandemie gerade geschlossen. Doch Wladimir Iljitsch Uljanow – kurz Lenin – ist als Mumie sonst vor allem eine Touristenattraktion. Zum Geburtstag am 22. April wollten Moskaus Kommunisten den Anführer der sozialistischen Oktoberrevolution von 1917 groß feiern. Doch die meisten Veranstaltungen zur Erinnerung an den Gründer der Sowjetunion, des ersten kommunistischen Staates, sind abgesagt.

Von „Good bye, Lenin!“ wollen die Anhänger des einstigen Führers der internationalen Arbeiterbewegung dennoch nichts wissen. „Lenin lebt!“, schreibt die Kommunistische Partei in Moskau. Weil Kundgebungen nicht erlaubt sind, ruft sie dazu auf, am Ehrentag rote Fahnen aus den Fenstern zu hängen, wer noch eine hat aus Sowjetzeiten. Zur Not tue es auch ein „rotes Handtuch“. Lenin, der am 22. April 1870 geboren wurde, habe schließlich die Welt verändert.

Blumen am Mausoleum

„Er hat sein ganzes Leben den Ideen der Gerechtigkeit und eines besseren Lebens gewidmet – für das ganze Volk“, betont die Partei. Kommunistenchef Gennadi Sjuganow will trotz Corona-Ausgangssperre Blumen am Mausoleum niederlegen. „Für jeden Menschen mit linken Ansichten ist das ein besonderer Tag“, sagt auch der Anführer der Linken Front in Russland, Sergej Udalzow. Die Linken empfehlen, Blumen an den Tausenden Lenin-Denkmälern niederzulegen.

In Deutschland sorgten zuletzt Linksextremisten aus Gelsenkirchen für Schlagzeilen in Bezug auf Lenin. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) setzte dort im März gerichtlich die umstrittene Aufstellung einer 2,15 Meter hohen Lenin-Statue durch. „Vor seinem 150. Geburtstag hat Wladimir Iljitsch Lenin noch einmal einen großartigen Sieg davongetragen“, jubelte die Partei, die beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen unter Beobachtung steht. Statt Kirchen gab es einst fast in jedem Dorf der Sowjetunion ein Lenin-Denkmal. Auf Zehntausenden von Gemälden ist der „Schutzheilige“ des Proletariats verewigt. Seine Geburtsstadt Uljanowsk ist nach ihm benannt. Zum Jubiläum widmete Russlands populäre Geschichtszeitschrift „Dilettant“ Lenin ein Heft. Darin geht es um das Attentat der Anarchistin Fanni Kaplan auf Lenin am 30. August 1918, um Kreml-Intrigen und um seinen Tod am 21. Januar 1924 in dem Moskauer Vorort Gorki.

Warum genau er mit 53 Jahren so früh starb, ist nicht restlos geklärt. Verkalkung und Spätfolgen des Attentats gelten als offizielle Gründe. „Dilettant“ erinnert aber auch an zuletzt wieder unter Verschluss genommene Aufzeichnungen von Ärzten. Demnach könnte Lenin an der Geschlechtskrankheit Syphilis gestorben sein. dpa

