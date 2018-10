Angela Merkel hat genug

Berlin.Es ist, als ob Angela Merkel noch genauer als sonst auf ihre Formulierungen achtet. Als die CDU-Vorsitzende bei der Pressekonferenz nach der zweiten krachend verlorenen Landtagswahl innerhalb von nur zwei Wochen gestern zu jenem Thema kommt, auf das alle im Foyer des Adenauerhauses warten, redet sie besonders ruhig und besonnen. Was die 64-Jährige verkündet, darf als Sensation bezeichnet werden: einen Ausstieg aus der Politik mit Ansage – und scheibchenweise.

Sie habe das Gefühl, dass es an der Zeit sei, ein neues Kapitel aufzuschlagen, beginnt Merkel ihre Rückzugserklärung. Dann kommt es Schlag auf Schlag: Keine erneute Kanzlerkandidatur, auch im nächsten Bundestag will sie nicht mehr sitzen, keine weiteren politischen Ämter etwa in Brüssel strebe sie an. Als Kanzlerin wolle sie für den Rest der Legislaturperiode weiter arbeiten –dann ist Schluss mit Politik.

Mit diesem Entschluss weiche sie „in ganz erheblichem Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten“, sagt Merkel. Sie sei dennoch zum Ergebnis gekommen, dass dies vertretbar sei – weil sie nicht erneut antreten wolle.

Interner Druck

Merkel hat die Reißleine gezogen. Es dürfte einer der letzten Momente gewesen sein, in denen die Kanzlerin darauf hoffen konnte, den Wechsel aus dem Amt zumindest einigermaßen selbstbestimmt mitzugestalten. Das war schon lange ihr Ziel – es anders als ihre Vorgänger zu schaffen, den Zeitpunkt für den Ausstieg selbst zu bestimmen. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Merkel der Fotografin Herlinde Koelbl gesagt hat, sie wünsche sich, nicht als „halbtotes Wrack“ aus der Politik auszusteigen.

Die CDU-Chefin versucht, ihren Teilrückzug als freie Entscheidung darzustellen. Dass in den eigenen Reihen das Murren nach den immensen Stimmenverlusten bei den Wahlen und den Umfragewerten im Sturzflug unüberhörbar geworden war, und dass die Gefahr bestand, dass sie vom Parteivorsitz gestürzt werden könnte, erwähnt Merkel nicht. Der interne Druck und die Dynamik sind offenbar so groß, dass die Kanzlerin, ihre Entscheidung zum Verzicht auf den Vorsitz nun schon eine Woche früher als geplant verkündete – eigentlich wollte sie dies bei der Vorstandsklausur am Sonntag und Montag tun. Dabei hat sie ihren Entschluss nach eigenen Worten schon vor der Sommerpause gefällt, erklärt die Vorsitzende der erstaunten Öffentlichkeit.

Signal für Seehofers Zukunft

Was die Kanzlerin dann über die Arbeit ihrer Regierung sagt, kann auch als Art Abrechnung mit der CSU, deren Chef Horst Seehofer und mit Teilen der SPD verstanden werden. „Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel.“

Bei der CSU in München sorgt die Nachricht von Merkels Verzicht nur bedingt für Aufregung. Aus Sicht der Merkel-Kritiker in der Schwesterpartei ist es ja nicht der Parteivorsitz, der Probleme bereitet. „So lange Merkel Kanzlerin bleibt, wird sich nichts ändern“, sagt ein Parteivorstand. Wer die CDU führe, sei für die CSU derzeit nur zweitrangig.

Merkels Verzichtserklärung ist aber dennoch für die CSU wichtig. Denn mit ihrer Entscheidung, so die Lesart, könnte sie das Karriereende von Parteichef Seehofer beschleunigt haben. Seit der Pleite der CSU bei der Landtagswahl vor zwei Wochen mehren sich die Stimmen in der Partei, die seinen Rücktritt fordern. CSU-intern wird mit einer Entscheidung zu Seehofers Zukunft nach den Koalitionsverhandlungen in Bayern gerechnet – dies könnte am Wochenende der Fall sein. Viele in der CSU rechnen fest damit, dass bei einem Sonderparteitag im Dezember ein neuer Parteichef gewählt werden muss.

Die Verzichtsankündigung der Parteichefin ist gestern noch gar nicht offiziell bestätigt, da bricht der Machtkampf um ihre Nachfolge schon aus. Dass die kommende Abstimmung auf dem Delegiertentreffen in Hamburg so auch zu einer Richtungsentscheidung werden könnte, kann Merkel kaum gefallen. Doch öffentlich will sich Merkel zur Nachfolgefrage gar nicht äußern.

