Angela Merkel: „Ich bin immer im Dienst“

Berlin.„Gut“, sagt Angela Merkel, zieht die Stimme dabei hoch und ihre Mundwinkel gleich mit. Bei den vielen „interessanten Fragen“ gehe es ihr selbstverständlich gut, schiebt sie lächelnd nach. Zweifellos schwingt da auch ein ironischer Unterton mit. Die Frage einer Medienvertreterin gilt Merkels Gesundheitszustand. In den letzten Wochen hatte die Kanzlerin gleich mehrfach mit Zitteranfällen zu kämpfen.

Zum 24. Mal gibt Angela Merkel vor den Hauptstadtjournalisten Auskunft. Ihre Miene ist entspannt, die Hände sind wie so oft zur Raute geformt, so lässt sie das laute Klicken von Dutzenden Kameras über sich ergehen. Derlei Termine fanden schon unter schlechteren politischen Rahmenbedingungen statt. Im vergangenen Sommer zum Beispiel war Merkel noch von der zähen Regierungsbildung gezeichnet und dem von Horst Seehofer (CSU) angezettelten Flüchtlingsstreit.

Geheimer Besuch in Polen

Ganz anders jetzt: Merkels Vertraute Ursula von der Leyen gerade erst zur künftigen EU-Kommissionschefin gewählt und Annegret Kramp-Karrenbauer ins Bundeskabinett aufgerückt. Wäre da nicht diese holprige Vorgeschichte um glücklose Spitzenkandidaten, könnte man glatt einen genialen Plan dahinter vermuten. Wie das genau zustande kam, behält Merkel für sich. Immerhin bestätigt sie indirekt Berichte, wonach CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak während eines geheimen Besuchs in Warschau bei der rechtsnationalen Regierungspartei PiS die Werbetrommel für von der Leyen gerührt hatte.

Dann will ein Journalist wissen, wie es sein könne, dass Kramp-Karrenbauer sich erklärtermaßen zu 100 Prozent um den CDU-Vorsitz kümmern wollte, aber nun schwöre, hundertprozentig Verteidigungsministerin sein zu wollen. „Wo immer sie arbeitet, arbeitet sie gerade mit 100 Prozent“, verteidigt Merkel sie.

Bei den Journalistenfragen geht es quer durch den politischen Gemüsegarten: das Atomabkommen mit dem Iran, die Flüchtlinge im Mittelmeer, die Lage in Italien und Griechenland und dazwischen immer wieder Fragen, was die Regierung für einen besseren Klimaschutz konkret zu tun gedenkt. Merkel gesteht Versäumnisse ein und verspricht, die Klimaziele für 2030 zu erfüllen, nachdem bereits klar ist, dass es mit den Vorgaben für 2020 nicht klappen wird.. Was unter dem Stichwort C02-Bepreisung genau auf die Bürger zukommt, bleibt freilich weiter unklar. Auch für die SPD findet Merkel Worte der Anerkennung. Sie sei optimistisch, „dass man die Regierungsarbeit sehr wohl weiterführen kann“. Und bekräftigt, bis zum Herbst 2021 Kanzlerin bleiben zu wollen.

Als am Ende die obligatorische Frage nach ihren Urlaubsplänen kommt, weicht Merkel aus. In den Sommern ist die Kanzlerin schon häufig in Südtirol wandern gewesen. Ob es diesmal so kommt, wissen die allerwenigsten. „Ich bin immer im Dienst“, sagt Merkel und lächelt.

