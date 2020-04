Angela Merkel ringt jetzt um jeden Tag

Berlin.Ihrer Ansage im Parlament, einige Bundesländer gingen bei der Aufhebung von Corona-Einschränkungen „zu forsch“ vor, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt eine Ankündigung folgen lassen: Erst am 6. Mai sollen Bund und Länder über weitere Lockerungen entscheiden.

Nächste Runde eröffnet

Die Debatte über die richtige Exit-Strategie geht damit in die nächste Runde. Zuletzt hatte die Kanzlerin Mitte April mit den Ministerpräsidenten über die Lage beraten. Damals vereinbarte man, die Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai zu verlängern, aber auch die Schulen langsam wieder starten zu lassen und kleine Läden zu öffnen.

Seitdem ist unter den 16 Bundesländern allerdings eine Art Wettbewerb über das schnellste Vorgehen entstanden, den Merkel intern als „Öffnungsdiskussionsorgie“ brandmarkte. Dafür erntete sie viel Kritik. Die Kanzlerin will aber die Bürger bremsen, um die bisherigen Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie nicht zu gefährden.

Die Bundeskanzlerin kann allerdings nur Gespräche führen, appellieren und auffordern. Genau das macht sie intensiv vor jeder neuen Beratung mit den Länderchefs. So hat die CDU-Frau gemeinsame Beschlüsse erreicht, die aber alle unterschiedlich auslegen. Auch kann die Kanzlerin versuchen, die Öffentlichkeit für sich und ihren Kurs zu gewinnen, was sie derzeit ungewohnt oft vor der Presse tut. Die Lage ist ja auch dramatisch.

Preschen Bundesländer vor?

Nur: Vorschriften kann sie kaum machen, den Ministerpräsidenten im föderalen System schon gar nicht. Deswegen sind in Berlin die Zweifel groß, ob Kanzlerin Merkels neue Exit-Zeitschiene bis zum 6. Mai überhaupt zu halten ist. Zumal es schon am 30. April die nächste Beratung mit den Bundesländern geben wird. Viele Erwartungen haben sich bisher mit diesem Treffen verknüpft. Beispielsweise, dass Restaurants unter Auflagen alsbald wieder öffnen können. Erst recht, wenn tatsächlich ab dem 3. Mai die Kontaktbeschränkungen fallen sollten.

Welche Themen nun an welchem der beiden Termine besprochen werden – also am 30. April und am 6. Mai – lasse sich noch nicht sagen, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Aber: Beide Male würde die „epidemiologische Gesamtsituation“ eine wichtige Rolle spielen.

Für die Bundeskanzlerin gilt: Nach jeder Lockerung sollten möglichst zwei Wochen ins Land gehen, damit sich die Auswirkungen auf die Ausbreitung des Coronavirus bewerten lassen.

Deswegen kämpft die Kanzlerin jetzt auch um jeden Tag. Mit der nun von ihr verkündeten Verschiebung von Entscheidungen läuft die Regierungschefin freilich Gefahr, dass die Bundesländer dann doch wieder im Alleingang voranpreschen und Fakten setzen.

FDP-Chef Lindner unzufrieden

Die Exit-Strategien einiger Ministerpräsidenten der Länder sind zum Teil deutlich andere als die der Bundeskanzlerin. Ein Beispiel sind die Gottesdienste. Während das Bundesinnenministerium mit den Vertretern der Konfessionen über das weitere Vorgehen berät und derzeit mehrere Konzepte prüft, haben einige Länder längst Fakten geschaffen, wann die Gotteshäuser wieder öffnen dürfen.

Druck bekommt Merkel auch von Teilen der Opposition. Insbesondere von der FDP, die den Kampf um eine Exit-Strategie für sich entdeckt hat. „Wer einzelnen Bundesländern forsche Lockerungen vorwirft, sollte sich mit den Ländern enger und nicht seltener abstimmen.“ Mit diesen Worten kritisierte der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner am Freitag das Vorhaben, erst am 6. Mai über weitere Lockerungen entscheiden zu wollen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020