„Angriff“ mit Verletzten in Lyon

Lyon.Nach einer Explosion in Lyon mit mehreren Verletzten haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Explosion hatte sich am frühen Abend im Zentrum der Stadt im Südosten des Landes ereignet. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner wies die Präfekten im Land an, die Sicherheitsmaßnahmen an Orten zu verstärken, an denen sich viele Menschen aufhalten. Das seien etwa Sport- oder Kulturveranstaltungen.

Mindestens acht Menschen wurden nach Angaben der Präfektur verletzt – der Sender BFMTV berichtete von mindestens 13 Verletzten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem „Angriff“. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nichts über Todesopfer bekannt, sagte er in einem Interview des YouTubers Hugo Travers.

Sprengsatz mit Schrauben?

Der Sender Franceinfo berichtete unter Berufung auf das französische Innenministerium von einem Beutel auf dem Boden an einer Straßenkreuzung, der einen Sprengsatz mit Schrauben enthalten haben soll. Der Pariser Anti-Terror-Staatsanwalt Rémy Heitz kündigte an, nach Lyon zu fahren.

Die Polizei fahndete am Abend nach einem Mann. Medienberichten zufolge soll er mit einem Fahrrad geflohen sein. Die Explosion soll sich bei einer Bäckerei in der Straße Victor Hugo ereignet haben. Die Präfektur rief Anwohner auf, sich fernzuhalten. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019