Angriffe in Ost-Ghuta dauern an

Damaskus/New York.Die syrischen Regierungstruppen haben ihre heftigen Angriffe auf das belagerte Rebellengebiet Ost-Ghuta den sechsten Tag in Folge fortgesetzt. Bei Bombardierungen aus der Luft und Beschuss mit Artillerie seien mindestens neun Zivilisten getötet worden, meldete gestern die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Wegen der dramatischen Lage appellierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron an Russlands Wladimir Putin, auf eine Waffenruhe in Ost-Ghuta und Zugang für humanitäre Helfer zu belagerten Gebieten zu drängen.

Resolution verschoben

Diese schien nach Beratungen von UN-Botschaftern hinter verschlossen Türen in New York gestern zunächst greifbar. Eine dort für den Vormittag (Ortszeit) geplante Abstimmung über eine entsprechende Resolution wurde dann aber zweimal verschoben. „Wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wir sind hier, um uns zu einigen“, sagte der kasachische UN-Botschafter Kairat Umarow gegenüber Reportern.

Unter Diplomaten war gestern ein von Schweden und Kuwait vorgelegter Resolutionsentwurf in neuer Fassung im Umlauf, der eine 30 Tage lange Waffenruhe in ganz Syrien vorsieht. Diese sollte humanitären Helfern Zugang zu belagerten Gebieten verschaffen. „Wir arbeiten noch an der Sprache und einigen Absätzen, aber wir haben es fast geschafft“, sagte der UN-Botschafter Kuwaits und derzeitige Ratsvorsitzende Mansour Al-Otaibi. Zu Redaktionsschluss dauerten die Beratungen noch an. dpa