Mannheim.Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen mehr Arbeit. Bereits kurz nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind die ersten Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nach Deutschland abgeschoben worden. Panik ist bei den Behörden nicht ausgebrochen. „Angst ist das falsche Wort, wir sind wachsam“, heißt es aus Sicherheitskreisen. Und auch bei den Politikern geht der Blutdruck nicht übermäßig nach oben. „Die Bundes- und Landesregierungen sind auf die Rückkehrer vorbereitet und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen“, so der Heidelberger CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers.

Die Union hatte in der großen Koalition durchgesetzt, dass Dschihadisten der Pass entzogen werden kann. Wer für den IS kämpft, verliert seit August 2019 per Gesetz automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft – vorausgesetzt er besitzt eine zweite. Allerdings, und das ist in den aktuellen Fällen entscheidend, kann das Gesetz nicht rückwirkend angewendet werden.

Deshalb muss auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl die Aufnahme der Islamisten aus der Türkei hinnehmen. Wenn auch zähneknirschend. Er hatte sich für die Gesetzesänderung besonders ins Zeug gelegt. „Wir können nicht nur verlangen, dass andere Länder ihre Gefährder aus Deutschland zurücknehmen, und uns für Gefährder mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht interessieren“, so der CDU-Politiker. Natürlich spricht er sich dafür aus, dass Rückkehrer für Straftaten, „gegebenenfalls unmittelbar in Haft genommen, vor Gericht gestellt und mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden“ müssten.

Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner aus Heidelberg fordert mehr Personal für die Justiz, damit die Gerichtsverfahren zügig durchgeführt werden können. „Dabei darf es nicht nur um die von ihnen begangenen grausamen Taten in Syrien gehen“, sagt sie.

Der Vater der nach Deutschland abgeschobenen siebenköpfigen Islamisten-Familie wurde aufgrund eines Haftbefehls bereits der Justiz übergeben, teilte der Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres mit. Am Freitag sind einem Medienbericht zufolge zudem zwei deutsche Frauen nach Frankfurt abgeschoben worden. Laut der türkischen Nachrichtenagentur DHA soll es sich um „Terroristenkämpfer“ handeln. Eine Bestätigung aus dem Innenministerium in Ankara lag zunächst nicht vor.

Seit 2013 sind rund 1050 Menschen nach Informationen aus Sicherheitskreisen nach Syrien gereist. Etwa 80 Prozent von ihnen schlossen sich dem IS an, der Rest der Al-Kaida oder deren Ablegern wie zum Beispiel der Al-Nusra-Front. Den Schätzungen zufolge sind etwa 250 Islamisten inzwischen tot. 300 kehrten nach Deutschland zurück. Von den restlichen 500 ist demnach ein Teil noch in den Gefangenenlagern. Bei 200 bis 300 wissen die Behörden nichts über ihren Verbleib.

Viele der Islamisten sind nach den Erkenntnissen aus Sicherheitskreisen traumatisiert. Andere wurden in den Gefangenenlagern reradikalisiert, „weil die Verhältnisse dort besonders schlecht sind“.

Die Innenministerien von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gehen davon aus, dass derzeit keine Rückführungen von Islamisten in ihre Bundesländer bevorstehen. Das hessische Ministerium macht dazu keine Angaben. Es schätzt, dass gegenwärtig eine Personenzahl „im niedrigen zweistelligen Bereich“ aus Hessen in Syrien und dem Irak inhaftiert ist. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge mehrheitlich um Frauen mit Kindern. Von den 150 nach Syrien gereisten Islamisten hätten sich rund 20 Personen an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt oder eine Ausbildung absolviert. Rheinland-Pfalz erwartet die Rückkehr einer niedrigen zweistelligen Zahl von mutmaßlichen IS-Kämpfern und deren Familien. Aus Baden-Württemberg reisten demnach rund 50 Islamisten nach Syrien oder in den Irak. Ein Teil sei wieder zurückgekehrt, wenige hätten an Kampfhandlungen teilgenommen. Mehr als die Hälfte hat demnach einen deutschen oder zwei Pässe.

Für die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) aus Mannheim steht hinter der Abschiebung von IS-Kämpfern ein Kalkül des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dass er „Menschen als politisches Druckmittel instrumentalisiert“, sei nicht das erste Mal. „Das ist eine bewusste Provokation“, kritisiert Akbulut. „Bei anderen in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsangehörigen verweigert Erdogan grundlos eine Auslieferung.“

Lamers verweist darauf, dass der Einmarsch der Türkei in Syrien der Auslöser dafür sei, dass die Kurden die Gefängnisse nicht mehr bewachen konnten. „Es ist schon auffällig, dass die Türkei ausgerechnet jetzt ausländische Dschihadisten nach Europa zurückschickt. Angekündigt hatten sie es ja schon länger“, sagt er mit Blick auf die heftige Kritik Berlins an der Intervention und vermutet damit indirekt einen politischen – aber legalen – Racheakt Erdogans.

