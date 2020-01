Angst ums Auslandssemester

Rhein-Neckar.Viele Heidelberger Anglistik-Studierende träumen davon, mindestens ein Semester in Großbritannien zu verbringen. Vor Ort lassen sich Sprache, Kultur und Geschichte einfach besser erlernen als in einem deutschen Hörsaal. Das quirlige Bristol im Südwesten Englands oder die schottische Hauptstadt Edinburgh mit ihrer historischen Altstadt und den unzähligen Pubs gehören unter den Heidelberger Studierenden zu den beliebtesten Zielen. „Bisher musste man so einer Stadt zugelost werden, da die Nachfrage immer zu hoch war“, erzählt Patrick Schunk. Im Moment, so berichtet es der Heidelberger Anglistik-Student, seien die aushängenden Wartelisten aber leer.

Verlässlicher Plan fehlt

Der Grund für die Zurückhaltung ist der Brexit. Nicht nur Politik und Wirtschaft stehen noch vor der ungeklärten Frage, wie es nach dem endgültigen Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union weitergeht, auch die deutschen Hochschulen haben keinen verlässlichen Post-Brexit-Plan. Sicher ist nur, dass Großbritannien bis Ende 2020 Teil des Erasmus-Programms bleibt. Das nach einem niederländischen Humanisten benannte Programm fördert den universitären Austausch in Europa finanziell.

Ob das Vereinigte Königreich auch am neuen, ab 2021 geltenden Erasmus-Programm teilnimmt und wie nach 2020 die Aufenthaltsgenehmigungen für Studierende in Großbritannien geregelt werden, ist laut dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) noch unklar. „Momentan ist der Erasmus-Zuschuss nur für diejenigen garantiert, die ihren Aufenthalt am 31. Januar 2020 antreten“, teilt eine Sprecherin der Universität Heidelberg auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Unabhängig davon, ob es in einem Jahr noch die Erasmus-Finanzspritze gibt, könnte der Auslandsaufenthalt in Großbritannien teurer werden: Bisher müssen Studierende aus einem EU-Staat Studiengebühren von rund 10 000 Euro pro Jahr zahlen – so viel wie auch britische Studierende. Bei Nicht-EU-Ausländern ist die Gebühr wesentlich höher. Mehrere Hochschulen in der Region haben daher bereits vorsorglich Abkommen mit britischen Universitäten geschlossen, die garantieren sollen, dass auch in Zukunft ein möglichst günstiger Austausch noch möglich ist.

„Das Referat für internationale Beziehungen arbeitet daran, Abkommen mit möglichst vielen Partnern auch für die Zeit nach dem Brexit abzuschließen“, heißt es vonseiten der Technischen Universität Darmstadt. Auch die Mannheimer sowie die Heidelberger Uni und die Hochschule Worms stehen in Verhandlungen mit ihren britischen Partnern. Neben Studierenden nutzen auch Dozenten die Möglichkeit, an ausländischen Hochschulen zu arbeiten. Für die Universität Heidelberg sei es wichtig, die bestehenden Forschungs- und Innovationspartnerschaften weiterzuführen, so die Sprecherin.

Unsicherheiten sind spürbar

Maxine Wildenstein blickt mit gemischten Gefühlen auf das Sommerhalbjahr 2021. Dann will die Englisch-Studentin sechs Monate an der Oxford Brookes University verbringen, die Zusage hat die 22-Jährige bereits in der Tasche. „Meine Heidelberger Uni garantiert, dass sie anfallende Studiengebühren grundsätzlich bis Ende 2021 übernimmt“, erzählt Wildenstein. Sorgen macht sie sich dennoch: „Ohne das Erasmus-Geld würde das Leben dort teuer werden. Das schreckt etwas ab.“

Während die Mannheimer Universität angibt, die Bewerbungen für ein Auslandssemester seien konstant, lassen sich in Heidelberg die Unsicherheiten über den Brexit mit Zahlen belegen: Gingen im Wintersemester 2018/2019 noch 128 Studierende an eine britische Uni, sind aktuell nur 81 dort. Dass es in absehbarer Zeit nicht wieder mehr werden, zeigen die leeren Listen im Anglistischen Seminar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020