Angst vor sozialistischer Revolution

BogotÁ.Er hat sie sogar in Stein meißeln lassen: Gustavo Petro (58, Bild links), Ex-Guerillero der linken Kampfgruppe M19, präsentierte seine Wahlversprechen eingehauen in Marmor: keine verfassungsgebende Versammlung, Respekt vor den Institutionen, keine Verstaatlichungen. Kurzum: keine sozialistische Revolution nach dem Muster Venezuelas. „Ich will ein friedliches, ökologisch-nachhaltiges Kolumbien“, ruft Petro seinen Anhängern zu.

Petro, der für das Bündnis Colombia Humana („Menschliches Kolumbien“) antritt, will damit die Vorwürfe des rechten Gegenkandidaten und Favoriten Iván Duque (41, Bild rechts) vom Demokratischen Zentrum kontern.

Duques Lager, geprägt vom rechtskonservativen Ex-Präsidenten Alvaro Uribe, malt seinen Landsleuten nämlich ein Horrorszenario aus. Gewinnt Petro, so seine Prognose, verwandelt sich Kolumbien in ein zweites Venezuela. Garniert werden diese Vorwürfe mit Video-Ausschnitten, die Petro als Anhänger des 2013 verstorbenen Revolutionsführers Hugo Chávez zeigen. Für Petro ist es schwer, gegen diese eigenen Statements aus jungen Tagen anzukommen. Er verweist auf seine komplett friedliche Amtszeit als Bürgermeister von Bogotá: Er habe dort nicht ein einziges Unternehmen verstaatlicht, obwohl er die Macht dazu gehabt hätte. Ob es am Sonntag zu einer Überraschung reicht, die einem politischen Erdbeben gleichkäme, ist allerdings zweifelhaft. Duque liegt mit rund fünf bis zehn Prozent vorn – je nach Umfrage. Ein rot-grüner Sieg Petros wäre eine Sensation.