Ankara kritisiert Resolutionen

Istanbul/Washington.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA angesichts der Spannungen zwischen beiden Ländern mit der Schließung zweier Stützpunkte gedroht. „Wenn erforderlich“ könne man die von den USA genutzte Luftwaffenbasis Incirlik in der Provinz Adana und die US-Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya schließen, sagte Erdogan in einem Interview mit dem Sender A Haber. Insbesondere wenn „Maßnahmen wie Sanktionen“ gegen die Türkei in Kraft treten sollten, werde man die entsprechende Antwort geben, sagte Erdogan.

Das Verhältnis zwischen den Nato-Partnern ist angespannt, weil Repräsentantenhaus und US-Senat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord anerkannt haben. Erdogan sagte, es handele sich um eine politische Entscheidung, die inakzeptabel sei.

Ohne rechtliche Wirkung

Während des Ersten Weltkriegs wurden Armenier systematisch verfolgt und unter anderem auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt. Historiker sprechen von Hunderttausenden bis zu 1,5 Millionen Opfern. Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches gesteht den Tod von 300 000 bis 500 000 Armeniern während des Ersten Weltkrieges ein und bedauert die Massaker. Eine Einstufung als Völkermord weist sie jedoch strikt zurück.

Die US-Resolutionen sind rechtlich nicht bindend, haben aber Symbolkraft für die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei. dpa

