Anklage zugelassen

Koblenz.In Koblenz kommt es zum Prozess gegen eine 29-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz, die Mitglied der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) gewesen sein soll. Die Anklage gegen die deutsche Staatsbürgerin sei zugelassen worden, teilte das Oberlandesgericht am Montag mit. Lisa R. war 2014 aus Idar-Oberstein nach Syrien ausgereist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr auch vor, in sozialen Medien für den IS geworben und die Tötung von „Ungläubigen“ gefordert zu haben. Die Termine der Hauptverhandlung wurden vom zuständigen Senat bislang noch nicht bekanntgegeben.

Die Rheinland-Pfälzerin war mit ihrem nach islamischen Recht verheirateten Ehemann und zwei Schwägerinnen über die Türkei in das Bürgerkriegsland gelangt. Während der Mann aufseiten der Terroristen an Kämpfen teilnahm, soll sie den gemeinsamen Haushalt geführt haben. Vom IS habe die Frau dafür neben einer kostenlosen Wohnung auch monatliche Geldzahlungen erhalten. Nach dem Tod des ersten Mannes wurde Lisa R. nacheinander mit drei weiteren Kämpfern verheiratet. 2019 wurde sie von kurdischen Einheiten gefangen genommen und geriet nach der türkischen Invasion in Nordsyrien in die Hände der türkischen Sicherheitskräfte. epd

