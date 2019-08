Annäherung in Italien

Rom.Nach dem Aus der Populistenallianz in Italien haben sich die Sozialdemokraten (PD) für Verhandlungen über eine alternative Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung geöffnet. Die Koalition aus Sternen und rechter Lega von Innenminister Matteo Salvini war endgültig zerbrochen, nachdem Regierungschef Giuseppe Conte am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht hatte. Bei Staatspräsident Sergio Mattarella begannen am Mittwoch die Beratungen darüber, ob eine neue Regierung gebildet werden könnte.

Die Partei sei bereit zu prüfen, ob es Voraussetzungen für eine „Regierung der Umkehr“ gebe, sagte PD-Chef Nicola Zingaretti nach einer Sitzung des Parteivorstands. Gleichzeitig stellte seine Partei Bedingungen, darunter die „treue Mitgliedschaft“ in der EU und eine Änderung der Migrationspolitik. Die Sterne zeigten sich sehr europakritisch.

Hauchdünne Mehrheit

Die Gespräche bei Mattarella sollen am Donnerstag abgeschlossen sein. Ein mögliches Szenario könnte die Bildung einer neuen Koalition sein. Salvini hofft dagegen auf eine schnelle Neuwahl. Die Fünf-Sterne-Bewegung hätte mit den Sozialdemokraten eine hauchdünne Mehrheit. Mit einer Einigung könnten sie Salvinis Machtpläne durchkreuzen. Kommt keine neue Koalition zustande, könnte Mattarella die Parlamentskammern auflösen.

60 Tage später könnte eine Neuwahl stattfinden. dpa

