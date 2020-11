Anschlag mit 14 Toten

Genf/Kabul.Deutschland will das von Gewalt, Dürren und der Coronavirus-Pandemie schwer getroffene Bürgerkriegsland Afghanistan wie bislang finanziell unterstützen. Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte am Dienstag bei der internationalen Geberkonferenz für Afghanistan einen Beitrag von „bis zu 430 Millionen Euro“ für das kommende Jahr an. „Wir wollen ein vergleichbares Niveau in den Jahren bis 2024 aufrechterhalten, wenn die Umstände dies erlauben“, sagte der SPD-Politiker via Videolink. Afghanistan müsse Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wahren, verantwortungsvolle Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung umsetzen und die Menschenrechte achten, sagte Maas.

Die Gespräche in Genf wurden von zwei Bombenexplosionen in einer der ruhigsten Provinzen Afghanistans überschattet. Bei dem Anschlag auf einem Basar der Stadt Bamian in der gleichnamigen Provinz seien mindestens 14 Menschen getötet worden, teilte das Innenministerium am Dienstag mit, 45 weitere Menschen seien verletzt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke. Die Taliban dementierten, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Ihr Sprecher Sabiullah Mudschahid verurteilte den Angriff auf Zivilisten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020