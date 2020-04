Ansporn zur Immunreaktion

Mainz.Wer am Ende das Rennen macht, ist ungewiss. Weltweit wird in 80 Projekten an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes gearbeitet. Die Firmen, die hinter den Projekten stehen, sitzen in China, den USA, Großbritannien und Deutschland. Am Mittwoch erteilte das zuständige Bundesinstitut für Impfstoffe, das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen, dem Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech

...