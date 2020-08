Anständig, bodenständig, menschelnd

Washington.Jacqueline Brittany hat schon viele wichtige Menschen im Aufzug zu den Büroräumen der „New York Times“ gebracht. Die meisten starren auf der Fahrt nach oben in ihr Smartphone oder auf den Boden. Nicht so Joe Biden. „Er hat mich gesehen“, sagt die 31-jährige Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes über die kurze Begegnung mit dem Kandidaten, der abgeschlagen in den Umfragen auf dem Weg zu einem Interview war. Der Kandidat bat Jacqueline, ihn auf dem virtuellen Parteitag der Demokraten offiziell zu nominieren.

Das Herz am richtigen Fleck

Vor einem Millionenpublikum teilte sie ihre Eindrücke von der Begegnung mit dem 77-jährigen Ex-Vizepräsidenten, der sich auf dem virtuellen Parteitag als Mann des Volkes präsentiert. Anständig, bodenständig und den Menschen zugewandt. Dass an diesem Mittwoch mit Kamala Harris erstmals in der Geschichte eine schwarze Frau zu seiner Vizekandidatin gekürt wird, fügt sich in das Image des Kandidaten nahtlos ein. Biden mag nicht aufregend sein, aber er kann sich in das Leben anderer Menschen einfühlen.

Das ist die alles überragende Botschaft des Parteitags, der die offizielle Wahl des Kandidaten in einer „menschelnden“ Reise durch die 50 Bundesstaaten und wahlberechtigten Territorien inszenierte. Sie begann in Alabama an der „Edmund Pettus Bridge“ in Selma, über die einst der schwarze Bürgerrechtler und Biden-Freund John Lewis gegen die Rassentrennung marschierte, und endete auf dem Bahnhof in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, von dem aus „Amtrack Joe“ über fast vier Jahrzehnte nach Washington pendelte. „Er fühlt sich am wohlsten bei ganz normalen Menschen“, erzählt Schaffner Gregg Weaver über seine Bekanntschaft mit dem berühmten Fahrgast. Dieser habe ihn nach seinem Herzinfarkt aus heiterem Himmel angerufen. „Menschen sind ihm wichtig.“

Dass Biden das Herz am richtigen Fleck hat, betonten auch die prominenten Redner, die auf den besten Sendeplätzen sprachen. Die ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und Jimmy Carter lobten Biden als pragmatischen Macher, der versöhnt. Ein Zeugnis, das Colin Powell und die Familie seines verstorbenen Freundes, des Republikaners John McCain bei ihrer Unterstützung für den Kandidaten bestätigten.

Das Parteiprogramm der Demokraten liest sich eher wie das einer europäischen Volkspartei. Die Forderung der Linken nach einer aus Steuern finanzierten Gesundheitsversicherung hat genauso wenig Eingang gefunden wie die nach kostenlosen Universitäten, dem Entzug der Finanzen für die Polizei oder einem Verbot des Frackings.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020