Antisemitismus-Expertenrat kommt

Die grün-schwarze Landesregierung will in ihrer Kabinettssitzung am heutigen Dienstag die Einrichtung eines Expertenrats für Antisemitismus beschließen. „Der Expertenrat fungiert als Beratungsgremium des Beauftragten gegen Antisemitismus, der diese Beratungsimpulse in seine Entscheidungen einbeziehen wird“, heißt es in der Kabinettsvorlage des Staatsministeriums, die dieser Zeitung vorliegt. Weiter wird erklärt, der Expertenrat solle dazu dienen, „jüdische und nichtjüdische Experten aus Wissenschaft, Bildungspraxis und Zivilgesellschaft zusammenführen“. Die Expertise des Gremiums soll bereits Eingang finden in den ersten Antisemitismusbericht auf Länderebene deutschlandweit, „den der Landtag zum Juli 2019 erbeten hat“, heißt es weiter.

In der Kabinettsvorlage wird auch erklärt, dass die Zahl der Mitglieder des Expertenrats auf 18 begrenzt ist. Zudem wird eine Vorschlagsliste mit 18 Personen genannt, die in dem Gremium sitzen sollen. Darunter finden sich vier Wissenschaftler, unter anderem Professorin Anat Feinberg, Lehrstuhlinhaberin für hebräische und jüdische Literatur an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Die restlichen 14 Mitglieder sind Verbandsvertreter. Dazu zählen unter anderem Rami Suliman, Vorsitzender des Oberrats der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, Susanne Jakubowski vom Vorstand der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg sowie Gökay Sofuoglu, Landes- und Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde. Auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbands Sinti und Roma, gehören dazu. Der Ministerrat wird voraussichtlich der Vorschlagsliste des Staatsministeriums zustimmen. Für den Landeshaushalt entstehen durch die Einrichtung des Gremiums keine zusätzlichen Kosten.

Wie unsere Zeitung bereits berichtete, ist im laufenden Jahr die Zahl der antisemitischen Straftaten in Baden-Württemberg stark gestiegen. In den ersten neun Monaten lag die Zunahme bei rund 28 Prozent und stieg auf 91 Fälle an. Im kompletten Jahr 2017 waren es 99 Taten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach von „besorgniserregenden Entwicklungen“. Strobl kündigte an, in den Polizeirevieren auf der Leitungsebene einen Ansprechpartner für die israelitischen Religionsgemeinschaften einzurichten.