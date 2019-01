Anwältin massiv bedroht

Frankfurt.Die Affäre um rechtsextremistische Umtriebe in der hessischen Polizei zieht weitere Kreise. Eine bereits im August 2018 bedrohte Rechtsanwältin aus Frankfurt mit türkischen Wurzeln hat nach eigenen Angaben erneut ein Fax mit schlimmsten Drohungen gegen ihre Familie bekommen. Wie die Juristin der „Süddeutschen Zeitung“ sagte, war auch der neue Drohbrief mit „NSU 2.0“ unterzeichnet und enthielt wiederum Informationen, die nur aus einem Polizeicomputer stammen könnten.

Die Anwältin Seda Basay-Yildiz hatte im Prozess gegen den rechtsextremistischen Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) die Nebenklage mitvertreten und in anderen Verfahren auch bekannte Islamisten. In dem ersten anonymen Schreiben hieß es, ihre namentlich und mit Adresse genannte kleine Tochter werde „abgeschlachtet“. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen führten auf die Spur von fünf Frankfurter Polizeibeamten, die sich in einer Chatgruppe gegenseitig rechtsextreme Parolen sowie Hitler-Bilder und Hakenkreuze zugeschickt hatten. Eine Beamtin aus dieser inzwischen vom Dienst suspendierten Fünfergruppe hat nach bisherigen Erkenntnissen ohne erkennbaren dienstlichen Anlass die sonst nicht zugänglichen Informationen über die Anwältin aus dem Polizeicomputer abgefragt.

Private Daten verwendet

Das neue Fax enthielt nach Angaben der Rechtsanwältin Drohungen gegen ihren Vater, ihre Mutter, erneut ihre Tochter und sie selbst – also alle unter ihrer Adresse gemeldeten Personen. Da die im ersten Fall verdächtigten Polizisten inzwischen vom Dienst suspendiert sind, bleibt die Frage, woher die Informationen stammen. „So etwas kann man nicht über die sozialen Netzwerke herausfinden“, zitiert die Zeitung Basay-Yildiz. Sie ergänzte: „Und mein Vater ist 79, der ist nicht auf Facebook oder sonst wo unterwegs.“

In dem Fax steht laut der Anwältin unter anderem: „Dir hirntoten Scheißdöner ist offensichtlich nicht bewusst, was Du unseren Polizeikollegen angetan hast!“ Dann heißt es, ihrer Tochter „reißen wir den Kopf ab“. Zum Stand der Ermittlungen wollten sich mit Blick auf das laufende Verfahren gestern weder Staatsanwaltschaft noch Landeskriminalamt oder Innenministerium äußern.

Das LKA betonte, es gebe Schutzmaßnahmen für die Frau. Sie sei auch auf die rechtliche Möglichkeit hingewiesen worden, eine Schusswaffe zu ihrem Schutz zu beantragen, davon werde aber grundsätzlich abgeraten, betonte ein Sprecher. Basay-Yildiz zeigte sich irritiert über das Angebot. Wegen Volksverhetzung und Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird bislang gegen die fünf Polizisten aus Frankfurt und einen weiteren aus Marburg ermittelt. Ein siebter, inzwischen in ein anderes Bundesland versetzter Beamter wird beschuldigt, interne Polizeiinformationen an eine in Halle angeklagte Rechtsextremistin gegeben zu haben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019