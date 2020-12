Appell an Bundesland

Berlin.Die Film- und Fernsehwirtschaft in Deutschland appelliert an Sachsen-Anhalt, der Erhöhung des Rundfunkbeitrags für die öffentlich-rechtlichen Sender zuzustimmen. Käme das Plus von 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro nicht, bedeute das, dass die Produktionslandschaft und mit ihr verbunden Zehntausende freischaffende Mitarbeiter belastet würden, deren Lage durch die Corona-Pandemie sowieso schon schwer sei, teilten der Produzentenverband und die Produzentenallianz am Donnerstag mit. „Die Folge wäre ein deutlicher Verlust an Programmqualität und Programmvielfalt.“

Es ist geplant, dass der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar 2021 von monatlich 17,50 Euro auf 18,36 Euro steigt. Alle Länder haben zugestimmt oder signalisiert, es zu tun – bis auf Sachsen-Anhalt. Es könnte ein Veto im Landtag Mitte des Monats geben, weil die regierende CDU und die AfD in der Opposition gegen das Beitragsplus sind und gemeinsam als Mehrheit die anderen Parteien überstimmen könnten. Der Rundfunkbeitrag ist die Haupteinnahmequelle für ARD, ZDF und Deutschlandradio.

Die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt droht, an dem Streit um den Rundfunkbeitrag vorzeitig zu scheitern. Sie hatte sich am Mittwoch noch mal eine Verschnaufpause verschafft, indem sie eine Entscheidung im Medienausschuss des Landtags um eine Woche verschob auf den 9. Dezember. dpa

