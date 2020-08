Rostock/Schwerin.Am Innerstädtischen Gymnasium (ISG) in Rostock beginnt das neue Schuljahr mit einer praktischen Übung: „Arme raus, Abstand halten“, lautet die Anweisung von Schulleiter Markus Riemer. Im begrünten Innenhof hat er am Montagmorgen rund 150 Siebtklässler vor sich. Für sie beginnt wie für die anderen knapp 153 000 Schüler im Nordosten wieder die Schule.

Als erstes Bundesland versucht Mecklenburg-Vorpommern nun nach den Sommerferien, unter Pandemiebedingungen zu einem weitgehend regulären Schulbetrieb zurückzukehren. Im Rest der Bundesrepublik wird aufmerksam beobachtet, wie nach dem Rumpfunterricht der zurückliegenden Monate in einer Art Großexperiment der Neustart erprobt wird.

Vom normalen Schulalltag, das spüren an diesem Morgen auch die Jungen und Mädchen in Rostock, ist man noch ein ganzes Stück entfernt. Wie im coronageprägten Alltag lautet eine der wichtigsten Grundregeln: möglichst wenige Kontakte zum Nebenmann. Präsenzunterricht soll die Regel, Homeschooling via Internet die ergänzende Ausnahme sein. Ob auch in Schulgebäuden eine Maskenpflicht gelten soll, darüber wird in vielen Bundesländern noch diskutiert.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte das zuletzt befürwortet. Einige Bundesländer hatten eine Maskenpflicht im neuen Schuljahr angekündigt, in Schulgebäuden – nicht aber im Unterricht. Überraschend kam aus Nordrhein-Westfalen am Montag dann die Meldung, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland an weiterführenden und berufsbildenden Schulen zunächst bis Ende August eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten soll. Schleswig-Holstein sprach dagegen nur eine „dringende Empfehlung“ für die ersten beiden Schulwochen aus, eine Pflicht soll es nicht geben. Die Empfehlung bezieht sich auf die Schulgebäude, den Schulhof und auch auf den Unterricht.

Feste Gruppen

Wie in allen anderen Schulen Mecklenburg-Vorpommerns liefen in den vergangenen Wochen auch am ISG die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hygienekonzepte wurden erstellt. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wurden die Schüler in feste Gruppen eingeteilt, die sich in der Schule nicht begegnen sollen. Innerhalb der Gruppen sind die Abstandsregeln aber aufgehoben. Es gehe darum, den 850 Schülern und gut 80 Lehrern maximale Sicherheit bieten zu können, sagt Riemer. Auf dem Schulhof wurden daher Treffpunkte für die unterschiedlichen Klassenstufen eingerichtet, Laufwege in den Fluren aufgezeichnet und Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen.

Maskenpflicht in den Fluren

Die Gymnasien in Rostock haben klare Anweisungen gegeben. „In den Fluren des Hauses herrscht Maskenpflicht“, sagt Jan Bonin, Leiter des Gymnasiums im Stadtteil Reutershagen, an dem mehr als 600 Schüler unterrichtet werden. So gab es zum Schulstart auch kein Pardon für Schüler, die sich nicht an die Maskenpflicht hielten. Sie wurden aufgefordert, sofort den Schutz anzulegen. Wer keine Maske dabei hatte, bekam eine von der Schule.

Vorsichtigen Optimismus verbreitet an diesem Montag die Vorstellung einer Corona-Studie an sächsischen Schulen im Mai und Juni. „Die akute Ansteckung lag bei Null, von 2599 Kindern und Lehrern war keiner infiziert“, sagte Professor Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, in Dresden. In 14 von 2338 Blutproben (0,6 Prozent) fanden sich demnach Antikörper als Hinweis auf eine überstandene Corona-Infektion. Die Rachenabstriche und Blutproben waren von Schülern und Lehrern an zehn Grundschulen und neun Gymnasien in Sachsen genommen worden.

