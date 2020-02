Armin Laschet

Seine Stärke

In NRW hat Laschet bewiesen, dass er unterschiedliche Strömungen zusammenführen kann. Dass er Gesundheitsminister Jens Spahn als künftigen Vize in ein Mini-Team eingebunden hat, ist ein kluger Schachzug. Spahn bindet die Jüngeren, kann polarisieren. Kämpfen und sticheln kann Laschet freilich auch. Zu Konkurrent Norbert Röttgen, dem Außenpolitiker, meinte der 59-Jährige, „theoretisch-analytische Betrachtungen der Weltlage“ reichten nicht aus.

Seine Schwächen

Insider beschreiben Laschet immer wieder als Zauderer, der sich schwer zu Entscheidungen durchringen kann. Er ist auch kein Mann, der die Dinge direkt auf den Punkt bringt. Wie er im Osten Deutschlands die Union auf Vordermann bringen will, ist noch sein Geheimnis. Sein allergrößtes Problem ist aber wohl, dass in ihm viele Parteikollegen lediglich die Fortsetzung der Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel sehen. Kontinuität eben. Diese Schwierigkeit hatte AKK ebenfalls.

Seine Ziele

Laschet will als CDU-Chef auch nach der Kanzlerkandidatur greifen – bei ihm wäre es aber am ehesten denkbar, dass er CSU-Chef Markus Söder den Vortritt überlässt, wenn er für sich nur geringe Chancen sieht. Da ist Laschet politischer Realist. Der Rheinländer will seine Partei ebenfalls neu aufstellen, allerdings vor allem nach dem Teamgedanken. Der politische Wettbewerb „findet in der Mitte statt“, so Laschet. Alle in der Union sollen sich bei ihm wiederfinden können.

