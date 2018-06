Armut bedroht Alleinerziehende

Anzeige

Gütersloh.Kinder von alleinerziehenden Frauen sind oft von Armut bedroht, wenn ihre Mütter über längere Zeit ohne Vollzeitjob bleiben. Laut einer gestern vorgestellten Studie der Bertelsmann-Stiftung werden Armutserfahrungen dann verhindert, wenn eine alleinerziehende Mutter mehr als 30 Wochenstunden arbeitet. Fehlt der Job, wachsen 96 Prozent der Kinder in einer dauerhaften oder wiederkehrenden Armutslage auf. Bei einer stabilen Teilzeitbeschäftigung oder einem Minijob leben 20 Prozent der Kinder dauerhaft oder wiederkehrend in Armut. Die Stiftung kritisiert, dass diese Kinder sich vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten fühlten, weil sie nicht in Vereine oder zum Musikunterricht gehen könnten. dpa