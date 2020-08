Armutsrisiko gestiegen

Wiesbaden.Das Armutsrisiko in Deutschland ist so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf Basis des Mikrozensus waren im vergangenen Jahr 15,9 Prozent der Bürger von Armut bedroht, 2018 waren es noch 15,5 Prozent. „Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung“, ist sich der Armutsforscher Christoph Butterwegge sicher.

Die Statistik der Wiesbadener Behörde reicht in dieser Form nur bis 2005 zurück. Doch auch danach handelt es sich um einen Spitzenwert. Die Entwicklung dürfte sich in der Corona-Krise noch verschärft haben. „Ich finde das besorgniserregend und alarmierend. Es gibt eine Polarisierung, die Reichen werden reicher, die Armen werden zahlreicher“, sagte Butterwege.

Baden-Württemberg steht gut da

Die Schwelle für die Armutsgefährdung lag dem Statistischen Bundesamt zufolge bei 1074 Euro bei einem Einpersonenhaushalt, das sind 60 Prozent eines durchschnittlichen Haushaltseinkommens. Wer weniger Geld hat, gilt als armutsgefährdet. Am größten ist dieser Anteil in Bremen, dort war fast ein Viertel der Bevölkerung (24,9 Prozent) von Armut bedroht. Unter Kindern und Jugendlichen war es sogar mehr als jeder Vierte. Die wenigsten Menschen waren in Bayern (11,9) und Baden-Württemberg (12,3) betroffen. In den vergangenen zehn Jahren ging das Armutsrisiko den Statistikern zufolge in den östlichen Bundesländern (ohne Berlin) zurück, in den westlichen stieg es. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020