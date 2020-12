Armutsrisiko steigt

Berlin.Millionen Menschen mit Behinderung sind in Deutschland von Armut bedroht, Hunderttausende sind arbeitslos – und die Corona-Pandemie hat das Problem verschärft. Zum Tag der Menschen mit Behinderungen an diesem Donnerstag werden Forderungen an die Bundesregierung lauter, mehr für die Betroffenen zu tun.

Nach einer aktuellen Studie der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes lag die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland im Oktober um rund 13 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 10,9 Prozent der Menschen mit schwerer Behinderung arbeitslos. Zuletzt hatten von den 12,8 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen 18 Prozent ein Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle.

Der Bundesbeauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, forderte eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe. Diese müssen Unternehmen zahlen, die keinen Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung beschäftigen Die IG Metall appellierte an die Unternehmen, mindestens ihre gesetzliche Beschäftigungsquote von fünf Prozent für Menschen mit Behinderung zu erfüllen. dpa

