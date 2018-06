Asylstreit – was kann passieren?

Anzeige

Berlin.Auf die Frage, ob seine Partei bereit sei, der Kanzlerin nach dem EU-Gipfel Ende der Woche noch Zeit einzuräumen, antwortete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gestern kurz und knapp: „Nein.“ Es gebe unterschiedliche Auffassungen bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. „Diesmal ist klar, dass wir den Dissens klären.“ Es kommt also zum Showdown zwischen Christsozialen und Angela Merkel. Die 46-köpfige Landesgruppe wird am Sonntagnachmittag an der Sitzung des CSU-Parteivorstandes in München teilnehmen, um die Ergebnisse des EU-Gipfels zu bewerten. Man erwarte „Konkretes“ und keine „reinen Absichtserklärungen“. Dann will man auch entscheiden, wie man im Asylstreit weiter vorgeht. Fast zeitgleich kommen in Berlin Präsidium und dann Vorstand der CDU zusammen – dort wird Angela Merkel berichten. Welche Szenarien sind denkbar?

Weiter so

Unwahrscheinlich, aber möglich. Eigentlich können die CSU und ihr Innenminister Horst Seehofer keinen Rückzieher mehr machen. Viele Christsoziale wollen die ungeliebte Kanzlerin loswerden. Gleichwohl gab es gestern Signale der Entspannung, auch weil sich der Crash-Kurs der CSU partout nicht in den Umfragen niederschlägt. Es gehe nur um eine „Sachfrage“, hieß es, Merkel müsse halt aus Brüssel „wirkungsgleiche“ Alternativen zu den Zurückweisungen an der Grenze mitbringen. Die Ungeduld der CSU ist wegen der Bayernwahl am 14. Oktober so groß.

Merkel fügt sich

Ebenfalls unwahrscheinlich. Die Kanzlerin hat schon so manche politische Volte geschlagen, siehe Atom-ausstieg oder Ende der Wehrpflicht. Doch in ihrer auf Europa ausgerichteten Flüchtlingspolitik ist sie beharrlich. Vor allem aber ist das Verhältnis zu Seehofer zerrüttet. Wer jetzt nachgibt, hat verloren. Das kann Merkel sich auch mit Blick auf ihre CDU nicht mehr leisten.