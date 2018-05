Athen bald auf eigenen Füßen

Anzeige

Brüssel.Griechenland sehnt den 21. August herbei. Am Tag vorher läuft das dritte Rettungspaket aus: Athen steht dann finanziell wieder auf eigenen Füßen und kann sich frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen. Damit wäre die Operation „Rettet die Hellenen“ für die Geldgeber zu Ende. In Brüssel wurden dazu gestern die Weichen gestellt.

Finanzminister Euklid Tsakalatos hatte den Prüfbericht der Geldgeber vom Wochenende mit dem Urteil „bestanden“ in der Tasche. Und ein 110-seitiges Dokument seines Premierministers Alexis Tsipras, in dem dieser lange Listen von Reformen zusammengestellt hatte, die er abarbeiten will. Es geht vor allem um weitere Privatisierungen im Energiesektor, aber auch im Verwaltungsbereich. Das Papier enthielt darüber hinaus die Zusage der griechischen Regierung, jene 88 Forderungen zu erfüllen, die die Geldgeber zur Voraussetzung für ihren positiven Abschlussbericht gemacht hatten.

Letzte Tranche Ende Juni

Die Akte Griechenland steht damit vor dem Abschluss – neun Jahre nach dem Ausbruch der Krise im Jahr 2009. Doch so richtig von der Leine lassen will die Währungsunion das langjährige Sorgenkind vorerst noch nicht. Bei der nächsten Sitzung Ende Juni wollen die 19 Kassenwarte eine letzte Tranche aus dem 86 Milliarden Euro umfassenden dritten Hilfspaket freigeben. Es geht um einen Betrag zwischen elf und 15 Milliarden Euro. Im Wesentlichen handelt es ich um eine Art Rücklage, einen Liquiditätspuffer, für kurzfristig auftretende Notfälle.