Athen will EU-Sitzung

Athen.Griechenland will wegen der Spannungen mit der Türkei eine Sondersitzung der Außenminister der EU beantragen. Dies teilte das Büro des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis am Dienstag mit. Athen könnte sich auf Artikel 42 Absatz 7 der EU berufen und den Beistand der anderen Staaten fordern, hieß es aus Regierungskreisen.

Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sagte, ein Sondertreffen sei theoretisch möglich, wenn es notwendig sei und alle Mitgliedstaaten zustimmten. Er verwies allerdings zugleich darauf, dass es bereits in rund zwei Wochen ein Treffen der EU-Außenminister in Berlin geben wird. Dabei werde es auch die Gelegenheit geben, über den Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer zu reden, sagte er.

Weiteres Schiff unterwegs

Warum sich Athen auf Artikel 42 Absatz 7 berufen will, blieb zunächst unklar. Er regelt nämlich nur, dass andere Mitgliedstaaten „im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet“ alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten müssen. Einen bewaffneten Angriff gab es bislang nicht.

Hintergrund der griechischen Initiative sind neue Erdgaserkundungen der Türkei. In der Nacht auf Dienstag bewegte sich das türkische Forschungsschiff „Oruc Reis“ in Begleitung von türkischen Kriegsschiffen in einem Seegebiet, das Griechenland als sogenannte Ausschließliche Wirtschaftszone versteht. Aufrufe Griechenlands die Region zu verlassen, blieben unbeantwortet, wie es aus Kreisen des Verteidigungsministeriums hieß. dpa

