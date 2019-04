Attac bläst weiter zur Attacke auf die Politik

Frankfurt.„Jetzt erst recht!“ Mit der trotzigen Losung reagiert das globalisierungskritische Netzwerk attac auf das Urteil des Bundesfinanzhofs zum Entzug der Gemeinnützigkeit. Das oberste deutsche Gericht für Finanzfragen hat das Urteil einer Vorinstanz aufgehoben, in dem der vor allem für ein transparenteres internationales Finanzsystem kämpfenden Organisation die Gemeinnützigkeit noch bestätigt worden war.

Fällt sie in dem noch immer nicht ganz abgeschlossenen Rechtsstreit endgültig, kann attac keine Spendenquittungen mehr ausstellen und wird daher wohl absehbar weniger Einnahmen und entsprechend weniger Geld zur Verfügung haben.

Doch von Resignation ist im Bundesbüro des Netzwerks im Frankfurter Bahnhofsviertel nichts zu spüren. Im Gegenteil wendet sich attac neuen Themenfeldern zu. Vor allem auf die Verkehrspolitik will attac ein Augenmerk richten. „Wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen, brauchen wie eine sozialökologische Wende im Verkehr“, zeigt sich Achim Heier überzeugt, der dem Koordinierungskreis von attac angehört und die Mobilitätskampagne vorbereitet.

Aktionen bei der IAA

Während sich die Bundesregierung zum „Büttel“ der Automobilindustrie mache, will attac dagegenhalten und sich vor allem für den Umstieg auf ein konsequent ausgebautes Nahverkehrssystem stark machen. Wie bei dem Netzwerk üblich, gehören zu der Kampagne auch Aktionen – so auf Hauptversammlungen der Autokonzerne und bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt.

Der 65-jährige Heier gehört zu den alten Hasen im Betrieb von attac, das 1998 zunächst in Frankreich gegründet und zwei Jahre später auch in Deutschland aktiv wurde. Vor allem der Kampf gegen Neoliberalismus und Deregulierung der Märkte sowie der Einsatz für eine umfassende Besteuerung internationaler Finanztransaktionen wurden dabei die Hauptthemen.

Und auf Basisdemokratie wird bei attac höchster Wert gelegt. So gibt es keinen Vorstand, „aktive Attacies müssen nicht notwendigerweise Mitglied sein“, erläutert Frauke Distelrath. Knapp 29 000 offizielle Mitglieder hat das Netzwerk in Deutschland, weltweit sollen es um die 90 000 sein. Diese Mitglieder zahlen auch einen Beitrag, der je nach Selbsteinschätzung um die 60 Euro im Jahr beträgt. Doch bei den Vollversammlungen dürfen unabhängig davon alle mitmachen, die sich zu attac bekennen. Zweimal im Jahr tagt der „Ratschlag“, der die Gremien wählt. Im monatlich tagenden Koordinierungskreis arbeiten 21 Mitglieder ehrenamtlich mit. Er kontrolliert das politische Büro mit seinen etwas über 20 Hauptamtlichen in Frankfurt, für die wiederum die politischen Gremien tabu sind.

So musste sich auch Sabine Lassauer aus dem Koordinierungskreis verabschieden, nachdem sie eine hauptamtliche Tätigkeit als Kampagnen-Unterstützerin in der Frankfurter Zentrale aufnahm. „Viele in meiner Generation fühlen sich von Parteien nicht angemessen vertreten“, sagt sie. Daher brauche es außerparlamentarische Organisationen und zivilgesellschaftliches Engagement, um etwas zu bewegen.

