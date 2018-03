Auch die Opposition geht an den Start

Anzeige

Berlin.Die Groko steht, jetzt kann sich auch die Opposition auf die nächsten dreieinhalb Jahre einrichten. Einige der insgesamt vier Oppositionsparteien haben schon eine Strategie vorbereitet, andere müssen erst einmal in Klausur gehen.

Am flottesten waren die Linken. Die beiden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger verkündeten bereits am Sonntag, dass die Partei nun zwei bundesweite Kampagnen starten werde: Gegen den Pflegenotstand und gegen die steigenden Mieten in vielen Großstädten. Weil immerhin über 120 000 Sozialdemokraten beim Mitgliederentscheid mit Nein stimmten, sehen die Linkssozialisten in den „enttäuschten“ SPD-Mitgliedern ein ansprechbares Potenzial für sich – wollen aber niemanden durch allzu direkte Abwerbeversuche verschrecken. Es solle örtliche „Foren, Ratschläge und Aktionen“ geben, sagte Kipping. Heute treffen sich die linken Bundestagsabgeordneten zur Fraktionsklausur, um über ihre strategische Ausrichtung zu diskutieren.

Die AfD wurde schon bisher im Bundestag als stärkste Oppositionspartei behandelt. Sie bekam entsprechende Redezeiten und den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Jetzt ist sie das auch ganz offiziell. Die Rechtspopulisten setzen ebenfalls darauf, dass die Entscheidung für eine neue große Koalition ihnen Wähler zutreibt. Zum einen jene von der Union, die mit Merkels Flüchtlingskurs hadern. Zum anderen enttäuschte Sozialdemokraten. Auf sie zielte die Häme der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, dass die SPD nur noch ein „Kanzlerwahlverein“ sei. Oder von Björn Höcke, der erklärte: „Die alte Sozialdemokratie ist Geschichte.“ Im Hintergrund wird in der AfD-Fraktion derzeit an betont linken Anträgen zu sozialen Themen gearbeitet, um der SPD Arbeiter, Arbeitslose und Rentner abspenstig zu machen.